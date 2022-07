Grano, il presidente russo positivo dopo l’incontro con Erdogan a Teheran

Telefonata tra Draghi e Zelensky, con il presidente del Consiglio che ha ribadito l’appoggio dell’Italia all’Ucraina. Intanto Putin incontra a Teheran Erdogan e la Guida Ali Khamenei. Il leader iraniano chiede alleanza a Mosca: “La Nato voleva la guerra, in guardia da inganni dell’Occidente”.

Sul fronte economico, il prezzo del gas chiude in calo con Gazprom che sarebbe pronta a riavviare, a flusso ridotto, le esportazioni all’Europa attraverso Nord Stream il prossimo giovedì 21 luglio, al termine del periodo di manutenzione.

Giovedì il ministro della difesa italiano Guerini sarà in audizione al Copasir per illustrare i contenuti del quarto decreto sugli armamenti da inviare all’Ucraina. I russi hanno lanciato un attacco missilistico nella zona di Odessa, in Ucraina, causando il ferimento di almeno 4 persone. Lo ha annunciato il vice capo dell’amministrazione militare del distretto. Usa e Ucraina preparano la riunione del gruppo di contatto prevista per domani.

Usa: “Avanti con aiuti a Kiev, possibili nuove sanzioni a Mosca”

“Continueremo ad aiutare l’Ucraina a difendersi” dalla Russia. Lo afferma il portavoce della Casa Bianca Joh Kirby, aprendo la strada a nuove sanzioni contro Mosca qualora dovesse annettere parte del territorio ucraino tramite “referendum farsa”.

Russia si prepara ad annettere parte territorio Ucraina

“Abbiamo informazioni sul fatto che la Russia si prepari ad annettere ulteriore territorio ucraino”, seguendo un copione simile a quello del 2014. Lo afferma il portavoce della Casa Bianca, John Kirby. “La Russia ha già commesso un grande errore con l’invasione”, ha aggiunto Kirby.