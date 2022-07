Zelensky licenzia capo sicurezza e procuratrice generale

“Se le forze di Kiev dovessero attaccare la Crimea, l’Ucraina subirebbe una risposta russa da ‘fine del mondo, immediata, che non potrebbe in alcun modo evitare”. A dirlo è l’ex presidente russo Dmitry Medvedev, Kiev: “Esplosioni nell’oblast di Zaporizhzhia, campi in fiamme”.

Zelensky licenzia il capo del servizio di sicurezza e il procuratore generale. Raffica di missili su Mykolaiv. Per il Pentagono uccisi 100-150 civili in due settimane. Mosca replica: eliminati quasi 200 soldati di Kiev. L’intelligence britannica: l’offensiva russa resta di portata ridotta. Le forze di Putin accusate di ammassare armi nell’impianto nucleare di Zaporizhzhia.

Due navi da guerra russe della flotta del Mar Nero hanno attraccato oggi nel porto di Algeri per rafforzare la cooperazione militare tra i due paesi. Lo riporta un comunicato del ministero della Difesa algerino. “Oggi navi da guerra della flotta del Mar Nero della Marina russa sono attraccate nel porto di Algeri, composte dalla nave idrografica (Kildin) e dalla nave cisterna (Vice ammiraglio Paromov)”, si legge nel comunicato.

Il ministero ha aggiunto: “questa pausa, che durerà fino al 19 luglio, mira a rafforzare i rapporti di cooperazione militare bilaterale tra le nostre forze marine e la marina russa, e a scambiare esperienze, oltre a rafforzare il coordinamento congiunto tra i due eserciti”.

Lo scorso novembre, navi da guerra russe e algerine avevano effettuato manovre navali nelle acque del Mediterraneo, che includevano varie esercitazioni tattiche e di intercettazione. L’Algeria è uno dei più importanti alleati militari della Russia nel continente africano ed è anche uno dei maggiori clienti di armi russe nella regione.