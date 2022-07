Donna morsa da un cinghiale in spiaggia a Sturla, Liguria

Si stava rilassando in spiaggia dopo una settimana di lavoro, quando è stata attaccata e ferita da un cinghiale mentre mangiava una pizza nella spiaggia di via del Tritone, a Sturla. La vittima è una donna di 57 anni. “Ero in spiaggia, seduta sul mio asciugamano, venerdì sera, dopo il lavoro: stavo godendomi la brezza e mi è comparso accanto un cinghiale: io sono rimasta immobile, dicono di fare così, e lui si è avvicinato ancora e mi ha morso il braccio” è il racconto che Rossana Padoan Falcone, impiegata in uno studio di assicurazioni, ha rilasciato.

La donna ha spiegato di essere stata colta di sorpresa dall’arrivo dell’animale: “Un’esperienza che ha dell’incredibile: su una spiaggia, in città, morsa da un cinghiale. Erano da poco passate le 19.30, avevo appena finito di mangiare”, racconta ancora. “Avevo appoggiato il cartone, chiuso, poco distante da me e dal mio asciugamano, quando è arrivato il cinghiale, era abbastanza grande. Io sono rimasta immobile, pensavo fosse stato attirato dalla pizza, e che avrebbe cercato di aprire il cartone che custodiva alcuni avanzi all’interno, invece mi si è avvicinato e mi ha morso”.

L’attacco del cinghiale ha generato comprensibilmente il panico sulla spiaggia: mentre la donna urlava per il dolore con il braccio insanguinato, i bagnanti attorno a lei fuggivano. Una donna ha invece chiamato i soccorsi per aiutare Rossana Padoan Falcone, che è stata poi raggiunta da un’ambulanza e da una pattuglia della polizia locale, prima di essere accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Oltre al richiamo dell’antitetanica, riporta Repubblica, dovrà sottoporsi al ciclo di somministrazioni antirabbica.

La vittima dell’aggressione ha denunciato una situazione fuori controllo: “E’ intollerabile che i cittadini corrano un rischio del genere”, accusa”, ero in una spiaggia dove, proprio a fianco a me, fino a pochi minuti prima, avevo avuto la compagnia di una coppia con un bimbo nel passeggino: se avesse morso lui? E poi quella spiaggia è accessibile alle persone disabili, perché metterle a rischio? Si tratta di un arenile pubblico, che deve comunque essere presidiato. L’emergenza cinghiali, credo, stia degenerando”. Nella notte tra sabato e domenica, la polizia locale ha diramato sul proprio canale Telegram tre diversi avvisi rivolti agli automobilisti per cinghiali sulla carreggiata invitando a “prestare la massima attenzione”.