L’Unione Europea sull’orlo di un tracollo energetico

La Russia, il principale fornitore di combustibili fossili del blocco, sta conducendo una guerra brutale contro l’Ucraina che non vede una fine. Mentre le nazioni occidentali colpiscono il Paese con un numero sempre maggiore di sanzioni, il Cremlino replica colpendo il tallone d’Achille dell’UE: la dipendenza dal gas.

Negli ultimi mesi, Mosca ha interrotto totalmente o parzialmente la fornitura di gas a diversi Stati membri dell’UE, un attacco radicale che danneggia sia l’economia europea che quella russa.

Il motivo principale a giustificazione di questa mossa è un decreto emesso dal presidente Vladimir Putin che obbliga le compagnie energetiche ad aprire un conto bancario in rubli presso la Gazprombank per concludere le transazioni.

Poiché alcuni governi si sono rifiutati di conformarsi a questa imposizione unilaterale, temendo di violare i loro contratti e lo spirito delle sanzioni dell’UE, Putin ha iniziato a punire quelli che sono stati etichettati come ‘Paesi non amici’.

Il blocco si sta preparando a un’interruzione totale dei flussi di gas russo, uno scenario che secondo molti economisti scatenerebbe automaticamente una profonda recessione e costringerebbe i governi a razionare l’energia.

La Commissione europea sta lavorando a un piano per coordinare le misure di emergenza ed evitare i personalismi che hanno ostacolato la risposta iniziale alla pandemia COVID-19.

“Dobbiamo anche prepararci a ulteriori interruzioni delle forniture di gas e persino a un’interruzione completa delle forniture di gas russo”, ha dichiarato la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “È ovvio: Putin continua a usare l’energia come un’arma”.

Le tre maggiori economie dell’Unione Europea sono state colpite dalle ritorsioni russe in vista del viaggio congiunto a Kiev del cancelliere tedesco Olaf Scholz, del primo ministro italiano Mario Draghi e del presidente francese Emmanuel Macron.

La Germania ha registrato un calo del 40% nei flussi di Nord Stream 1, il massiccio gasdotto che collega la Russia alla città settentrionale di Greifswald e trasporta fino a 55 miliardi di metri cubi all’anno.

Gazprom ha dichiarato che le riparazioni al condotto erano la ragione della riduzione, ma Berlino ha reagito accusando la società di turbare deliberatamente il mercato per aumentare i prezzi e pompare ulteriore denaro nelle casse del Cremlino.

Con l’ulteriore diminuzione delle forniture di gas, il governo di Olaf Scholz ha attivato la seconda fase del suo piano di emergenza in tre fasi, avvicinando il Paese a misure di razionamento.

In Italia, la multinazionale dell’energia Eni, che ha aperto un conto bancario denominato in rubli per rispettare il decreto di Putin, ha dichiarato che le forniture di gas russo sono diminuite del 15%, una contrazione che ancora continua.

Il primo ministro Draghi ha poi affermato che la presunta manutenzione dei tubi da parte di Gazprom è una menzogna. “Esiste un uso politico del gas così come esiste un uso politico del grano”, ha detto, riferendosi al blocco dei porti ucraini.

Nel frattempo, in Francia, l’operatore di rete GRTgaz ha inizialmente dichiarato di non ricevere più alcun gasdotto dalla Russia, anche se il governo ha poi chiarito che le forniture continuano ad arrivare, anche se in quantità variabile.