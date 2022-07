Aborto, Biden: “Decisione Corte Suprema è stata politica”

“La decisione della Corte Suprema di rovesciare la ‘Roe v Wade’ è stata una decisione politica”. Il presidente degli Usa Joe Biden è tornato a commentare la sentenza che lo scorso 25 giugno ha abolito la storia pronuncia del 1973 sto che garantiva il diritto all’aborto negli Stati Uniti. Joe Biden, alla Casa Bianca, ha firmato un ordine esecutivo per garantire il diritto all’aborto negli Usa.

“Non possiamo permettere che una Corte Suprema fuori controllo ci tolga i nostri diritti”, ha attaccato ancora, esortando gli americani a “votare, votare, votare” alle prossime elezioni di Midterm, in novembre. Qualche ora prima aveva detto che “la decisione della Corte Suprema è stata terribile e totalmente sbagliata. Non è stata una decisione guidata dalla Costituzione né dalla storia”, ha sottolineato.

“So che molte persone sono frustrate e arrabbiate ma l’unico modo per fare la differenza è andare a votare e ripristinare i diritti che sono stati tolti”, ha aggiunto Biden, secondo cui “una legge approvata dal Congresso che codifichi l’aborto a livello nazionale è la via più rapida” per restituire delle donne il diritto perso. “La firmerei all’istante”, ha concluso.

In giornata la Casa Bianca aveva preannunciato la strategia di Biden, spiegando che tra le misure per tutelare i diritti delle donne c’è anche quella per la protezione dei dati online. Nell’ordine esecutivo il presidente ha chiesto al Dipartimento della Salute di proteggere ed espandere l’accesso all'”aborto farmacologico” in linea con le indicazioni della Food and Drug Administration, si legge in un comunicato della Casa Bianca.

Il presidente ha anche chiesto di fare tutto il possibile per garantire l’accesso ai servizi medici di emergenza, contraccezione e fecondazione assistita. Su ordine di Biden, infine, il procuratore generale e i consulenti legali della Casa Bianca metteranno a disposizioni avvocati e altre organizzazioni per fornire consulenza legale gratuita alle donne che vogliono abortire e ai medici che praticano l’interruzione di gravidanza.