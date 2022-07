Guerra Russia-Ucraina: distrutto un hangar di grano a Odessa

Lo riferisce il Comando Operativo Sud dell’Esercito ucraino. Attaccata questa mattina l’isola dei Serpenti. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia l’Occidente: “Grazie alle armi le perdite russe aumentano”. Kiev indaga su 21mila crimini di guerra. Boris Johnson assicura che il Regno Unito “continuerà a sostenere l’Ucraina” con forza anche dopo la sua uscita di scena.

La nave russa Zhibek Zholy, accusata di trasportare grano ucraino rubato, ha lasciato mercoledì le acque di fronte al porto turco di Karasu, un centinaio di chilometri a est di Istanbul. Kiev convoca al ministero degli Esteri l’ambasciatore turco Guldere e definisce ‘inaccettabile’ che la nave sia stata rilasciata dalla Turchia ‘ignorando l’appello dell’Ucraina’.

Missili da crociera russi hanno colpito e distrutto hangar agricoli con tonnellate di grano nella regione di Odessa. Lo riferisce il Comando Operativo Sud dell’Esercito ucraino. Nelle prime ore del mattino, aerei della Federazione hanno attaccato l’isola dei Serpenti, liberata dalle forze ucraine nei giorni scorsi.

Boris Johnson, nel discorso alla nazione in cui ha annunciato le dimissioni da leader Tory, si è rivolto “al popolo ucraino” per assicurare che il Regno Unito “continuerà a sostenere l’Ucraina” con forza anche dopo la sua uscita di scena. Russia e Cina rafforzeranno la loro cooperazione di fronte ai “tentativi degli Usa e dei loro satelliti di contenere il loro sviluppo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, arrivato a Bali per il G20 degli Esteri, citato dalla Tass.

Putin: l’Occidente non seminerà caos e discordia in Russia

Da decenni l’Occidente agisce in modo estremamente aggressivo verso la Russia”. La denuncia arriva dal presidente russo Vladimir Putin citato dalla Tass. Il leader russo ha poi sottolineato che “l’Occidente non sarà in grado di seminare discordia e provocare il caos in Russia” e che le autorità russe “sono in grado di ridurre al minimo le conseguenze delle sanzioni illegali occidentali”.