Putin: “Dopo conquista del Lugansk avanti con offensiva”

Il presidente russo ha incontrato al Cremlino il ministro della Difesa Shoigu.

Putin: “L’offensiva prosegua dopo la presa del Lugansk”. Mosca avanza nel Donbass. Le forze russe avanzano sulla città di Seversk. A Lugano la Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina, Von der Leyen: “L’obiettivo del Cremlino è minare l’esistenza stessa dell’Ucraina come Stato e noi non lo permetteremo mai, dobbiamo assicurarci che l’Ucraina non solo vinca la guerra, ma anche la pace”.

Sempre da Lugano ha parlato anche Zelensky: “La guerra della Russia è una sfida al sistema europeo. La ricostruzione dell’Ucraina è la missione di tutto il mondo democratico”. Nuovo messaggio del Papa a favore di “un mondo senza guerre, senza odio tra i popoli, senza minaccia nucleare”.

L’ambasciata russa a Sofia non è in grado di portare avanti il suo lavoro dopo l’espulsione di 70 diplomatici decretata dal governo bulgaro. A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov: “Ora, dopo questo nonsense, l’ambasciata non è più in grado di funzionare normalmente”, ha affermato il capo della diplomazia russa, citato da Interfax, prima di avvertire che Mosca adotterà un principio di reciprocità.

Settanta diplomatici russi hanno lasciato la Bulgaria con le loro famiglie domenica, espulsi perché sospettati di spionaggio. La Russia ha minacciato di chiudere totalmente la sua ambasciata a Sofia come risposta.