Grave incidente sull’A1: due morti e diversi feriti

Un incidente avvenuto sulla carreggiata nord dell’Autosole tra Fabro e Chiusi (riaperto dopo alcune ore di chiusura al traffico) ha coinvolto tre mezzi pesanti e cinque auto. Il bilancio è di due morti: le vittime sono due donne. Ci sono inoltre diversi feriti. Le cause dell’incidente sono al vaglio della polizia stradale.

Le vittime viaggiavano a bordo di una di un’auto. Secondo una prima ricostruzione, i mezzi pesanti si sarebbero tamponati, coinvolgendo poi le vetture. Per poter rapidamente prelevare i feriti gravi sono entrati in azioni anche 2 elisoccorso. I vigili del fuoco dei comandi di Terni, Perugia, Arezzo e Siena sono intervenuti sul posto con 24 unità e 6 automezzi per liberare le persone dalle lamiere.

Due persone sono state trasportate in codice rosso dall’elicottero del 118 all’ospedale Le Scotte di Siena: si tratta di due uomini, di 38 e 42 anni. Da quanto appreso i due feriti trasferiti a Siena hanno riportato fratture multiple ma non sarebbero in pericolo di vita. Sono in osservazione. Altre due persone, sempre in codice rosso, sono state trasportate in ambulanza.

All’interno del tratto interessato, il traffico è congestionato e vengono segnalati molti chilometri di coda. Dopo alcune ore di chiusura, il tratto è stato riaperto. Autostrade riferisce che il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 15 km di coda in diminuzione in direzione Roma.

Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti verso Firenze si consiglia di uscire ad Orte, percorrere il raccordo Perugia-Bettole per rientrare in A1 a Valdichiana. Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Perugia-Bettole per rientrare in A1 ad Orte.