Nations League: Italia-Ungheria 2-1

La Nazionale italiana di calcio è tornata in campo per la Nations League, dopo il pareggio inaugurale contro la Germania. All’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena si è giocata Italia-Ungheria, con gli Azzurri che hanno vinto 2-1. In tribuna, ad assistere al match, era presente anche il premier ungherese Viktor Orbán. Il primo ministro è arrivato circa 45 minuti prima del fischio d’inizio, con la consueta cravatta arancione.

Allo stadio erano presenti anche circa 1.500 tifosi ungheresi, quasi tutti in maglietta nera con slogan e scortati in corteo dalle forze dell’ordine fino all’impianto. Prima del match qualche momento di tensione e qualche disordine fuori dallo stadio. In particolare ci sarebbe stato un contatto tra i tifosi del Cesena e quelli ungheresi vicino a un bar, subito risolto dall’intervento delle forze dell’ordine.

L’Italia sblocca il match dopo mezzora di gioco. Da sinistra Spinazzola trova Barella al limite dell’area, il centrocampista dell’Inter controlla e tira di destro, bucando Dibusz con una botta quasi all’incrocio dei pali. A fine primo tempo gli Azzurri raddoppiano: La descrizione del gol: Politano va sul fondo sulla destra e mette in mezzo un gran pallone arretrato, Pellegrini è ben piazzato e segna. Nella ripresa, dopo una traversa colpita da Politano, l’Ungheria accorcia le distanze: cross dalla destra e il centrale azzurro Mancini in scivolata manda la palla nella propria porta. L’Italia però porta a casa i tre punti.