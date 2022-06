Kiev: rasa al suolo la sede aiuti umanitari a Lysychansk

Kiev ha annunciato la riconquista di metà della città di Severodonetsk, con i russi che avrebbero perso “molti soldati”. Nel frattempo i filorussi hanno dichiarato di essere arrivati alla periferia di Lysychansk, altra città cruciale nel conflitto nell’est dell’Ucraina. Raid anche su Kiev, dove le forze armate russe hanno distrutto blindati forniti dai Paesi dell’Europa orientale all’Ucraina nel corso di raid aerei che hanno colpito la capitale ucraina.

La consegna di nuove armi a Kiev da parte dei suoi alleati – secondo il presidente russo Vladimir Putin – ha il solo obiettivo di “estendere il conflitto il più possibile”. Mattarella mette in guardia sui possibili danni collaterali del conflitto in corso: “La guerra sta provocando una conseguenza inevitabile sulla capacità di rispettare l’agenda degli impegni per contrastare il cambiamento climatico ed evitare così, le ulteriori crisi umanitarie conseguenti”. Il Papa lancia un nuovo appello: “non portate l’umanità alla rovina”.

Bulgaria, Macedonia del Nord e Montenegro hanno vietato l’ingresso nel loro spazio aereo al volo che porterà in visita a Belgrado (oggi e domani) il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov. Lo riporta la testata serba Danas, citando proprie fonti.

Secondo quanto riferito dal giornale, il primo ministro serbo, Ana Brnabic, ha ammesso che la situazione relativa all’arrivo di Lavrov a Belgrado è “estremamente complicata” e che il presidente serbo, Aleksandar Vucic, è responsabile di tutta la logistica.

“E’ davvero incredibile che la situazione in Europa e nel mondo sia tale che il presidente di un Paese debba fare i conti con cose come la logistica del volo del ministro degli Affari esteri di un’altra nazione”, ha commentato Brnabic sulla situazione in onda sulla TV serba. Secondo quanto aveva annunciato Mosca, Lavrov sarà in visita domani e martedì in Serbia per incontri sia con il suo omologo che con il presidente Vucic e il patriarca della Serbia