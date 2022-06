Nations League: Italia-Germania 1-1

In gol Pellegrini e Kimmich.

Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar e la sconfitta contro l’Argentina nella Finalissima di Wembley, l’Italia di Roberto Mancini è ripartita dalla Nations League. Nella prima partita del torneo, gli Azzurri hanno sfidato la Germania allo stadio Dall’Ara di Bologna. Il match è finito 1-1. Il ct italiano aveva optato per una rivoluzione quasi totale rispetto all’ultima gara e le risposte in campo sono state buone.

La Germania parte forte ma l’Italia con il passare dei minuti prende coraggio e riparte con efficacia. Al 35esimo grande occasione per gli Azzurri: Scamacca controlla e calcia, palla che finisce contro il palo. La squadra di Mancini la sblocca al minuto 70 con Lorenzo Pellegrini su assist di Gnonto entrato da poco. Passano solo alcuni minuti e i tedeschi pareggiano con Kimmich che si trova un pallone d’oro all’altezza del dischetto e batte Donnarumma dopo un paio di contrasti al centro dell’area italiana.