Il presidente russo Putin: “Nuove armi americane a Kiev? Le schiacciamo come noci”

La Russia non è preoccupata dall’invio di nuove armi americane all’Ucraina perché “le schiaccia come noci”. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, in un’intervista al canale televisivo Rossiya 1, sottolineando che “decine di unità sono state distrutte”. Mosca accusa: campagna anti-russa dai media italiani.

Di Maio: “Non è così, raccontiamo la guerra”. Secondo il capo militare del Lugansk le forze armate ucraine hanno riconquistato il 20% di Severodonetsk, nell’est del Paese, mentre i russi controllano circa la metà della città.

Le truppe russe hanno lanciato quattro missili contro un aeroporto civile nella regione di Kharkiv. Lo denuncia l’ufficio del procuratore regionale di Kharkiv come riporta Ukrainska Pravda. “Secondo l’indagine, l’esercito russo ha sparato quattro missili contro un aeroporto civile nella regione di Kharkiv. Di conseguenza, diversi hangar e aerei civili sono stati danneggiati”, spiega il procuratore regionale ucraino.