La Russia offre i porti di Mariupol e Berdyansk per sbloccare il grano

La Russia pronta a offrire i porti di Mariupol e Berdyansk per sbloccare l’export del grano in Ucraina. In mattinata il Cremlino ha fatto sapere che andrà avanti con la guerra fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi. Secondo Ukrinform, le forze armate ucraine “hanno riconquistato il 20% di Sievierodonetsk”.

A cento giorni dall’inizio dell’invasione, Mosca non si ferma, e anzi dice che ora non ha senso discutere di incontro tra i presidenti russo e ucraino. Intanto, secondo il Conflict Intelligence Team, Ong investigativa russa, rimuove il generale Dvornikov dal comando delle operazioni. Zelensky: ‘La vittoria sarà nostra’.

Allarme a Mariupol, il sindaco parla di catastrofe umanitaria, stimati 20mila morti e il 95% delle case distrutte. Acqua contaminata, le malattie infettive rischiano di diffondersi. Ucciso un volontario francese, due giornalisti Reuters feriti. Dirigenti Usa-Ue-Gb si sono incontrati nell’ultimo periodo per discutere su tregua: focus su piano italiano.

Mosca chiede il sostegno di Pechino, ma la leadership cinese vuole farlo senza incorrere nelle sanzioni occidentali: Xi teme infatti l’impatto sull’economia e fissa molti paletti. L’Ue formalizza il sesto pacchetto di sanzioni antirusse: non solo il petrolio, colpita anche la fidanzata di Putin fra le 65 persone e 18 entità nella black list. Sulle polemiche per il viaggio a Mosca, Salvini dice al Live In a Venezia.