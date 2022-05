Kiev: tutti i civili evacuati dall’acciaieria Azovstal

Le autorità ucraini hanno annunciato che “tutte le donne, i bambini e gli anziani” sono stati evacuati dall’acciaieria Azovstal di Mariupol. Il ministro degli Interni di Kiev: “Oltre 500 civili liberati negli ultimi 2 giorni”. Appello del comandante dei marines asserragliati nell’impianto: “Non lasciateci morire”.

Secondo media locali, la Russia ha lanciato 4 missili sull’Oblast di Odessa. Non sono state segnalate vittime. Ordigni russi hanno colpito anche Kostiantynivka, nell’Oblast di Donetsk: un primo bilancio parla di 2 morti e 9 feriti. Altri 50 civili evacuati da Azovstal, tra loro anche bambini. Una nave russa di classe Serna, imbarcazione da sbarco con sistema a cavità aerea costruita per la Marina russa, sarebbe stata colpita e distrutta da unità ucraine nelle acque del Mar Nero, vicino all’isola di Snake.

Il presidente della Duma russa Vyacheslav Volodin accusa gli Usa: “Partecipano alle ostilità in Ucraina e sono quindi criminali di guerra”. Il riferimento è alle informazioni di intelligence Usa passate agli ucraini per colpire obiettivi russi di cui hanno scritto nei giorni scorsi i media americani. Joe Biden ha ammonito i vertici della Difesa e dei servizi segreti sui rischi legati alle fughe di notizie. La Cia avverte: “Putin non vuole perdere, aumenterà sforzi”.

Dopo che il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto a cedere la Crimea, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha affermato che “i membri della Nato non accetteranno mai l’annessione illegale”. Gazprom ha scritto agli acquirenti europei assicurando che possono pagare il gas senza violare le sanzioni internazionali che impongono di non effettuare transazioni con la Banca Centrale russa. Appello del Programma alimentare mondiale (Pam) per la riapertura dei porti dell’Ucraina per scongiurare l’incombente minaccia di carestia. Domenica il G7 con Zelensky e il vertice UE sulle sanzioni.