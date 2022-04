Mariupol in mano ai russi. Dagli USA aiuti militari per 800 milioni all’Ucraina

I russi annunciano di aver preso Mariupol. Putin ha ordinato di fermare l’attacco all’acciaieria Azovstal per “risparmiare le vite dei soldati”. Biden scettico: “Nessuna prova che città sia caduta”. Zelensky ha offerto uno scambio di prigionieri ai russi e l’invio di alti funzionari a Mariupol per negoziare l’evacuazione di quasi 1.000 civili e 500 soldati feriti. Ma Mosca ‘per ora’ non ha accettato. Allarme del ceo dell’Azovstal: ‘Nella fabbrica siamo vicini alla catastrofe’. Oltre mille corpi di civili negli obitori di Kiev.

Prosegue l’offensiva, bombardamenti su Kharkiv. Un raid missilistico russo ha colpito e “completamente distrutto” la rete ferroviaria nella regione di Dnipro. La Banca Mondiale stima in 60 miliardi di dollari i danni agli edifici e alle infrastrutture ucraine a causa della guerra in Ucraina.Il premier Shmyal: “La ricostruzione costerà almeno 600 miliardi”.

Biden firma un altro pacchetto di 800 milioni di dollari di aiuti militari per Kiev, compresi droni tattici, munizioni, artiglieria pesante, cannoni howitzer. Casa Bianca: “Nuove forniture possono armare 5 battaglioni Donbass”. Il presidente americano: “Putin non vincerà mai”.

Gli Usa vieteranno i porti americani alle navi russe o legate al governo di Mosca. Il primo ministro ucraino Shmyhal alla Casa Bianca ha parlato con il presidente. A Kiev arrivano i premier spagnolo Sanchez e danese Frederiksen. Il numero uno del colosso petrolifero russo Lukoil Vagit Alekperov si è dimesso dopo 30 anni di presidenza. Elvira Nabiullina confermata per un altro mandato di 5 anni governatrice della Banca Centrale russa.

La Russia “non corre alcun rischio di default”, le sue parole. Dopo l’Angola, firmata l’intesa tra l’Italia e la Repubblica del Congo per aumentare le forniture di gas. Previsto lo sviluppo di un progetto di gas naturale liquefatto (GNL), a partire dal 2023 e capacità a regime di oltre 3 milioni di tonnellate all’anno.