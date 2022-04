Guerra Ucraina-Russia: bombe al fosforo su Zaporizhzhia

Per lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, i russi proveranno a prendere il controllo della città di Mariupol.

L’oligarca ucraino di origini russe ed ex deputato, Viktor Medvedchuk, molto vicino al presidente Vladimir Putin, è stato catturato dai servizi segreti di Kiev (Sbu). La notizia arriva alla fine del quarantesimo giorno di guerra in Ucraina, in cui non si registrano passi in avanti nelle speranze di pace.

“Putin ha deciso che non si fermerà perché ha bisogno di una vittoria militare, ma ha preso atto che Kiev non si sottometterà”, ha affermato il presidente francese Macron. Il leader russo ha spiegato che “l’obbiettivo di proteggere il Donbass verrà raggiunto” e chiude ai negoziati, che ritiene essere “in un vicolo cieco” per colpa dell’impasse ucraina.

Nuovo pressing sull’Europa da parte del presidente ucraino Zelensky, che sottolinea come senza uno stop al gas russo non si possa costringere Mosca alla pace. Telefonata tra il premier inglese Johnson e l’inquilino della Casa Bianca Biden, confermato il rafforzamento del sostegno economico e militare a Kiev.

Preoccupa un possibile attacco con armi chimiche: i militari ucraini denunciano l’uso di bombe al fosforo a Mariupol – dove i civili uccisi sarebbero “circa 21mila” – e a Zaporizhzhia su edifici residenziali. Il responsabile delle forze armate inglesi dice che si sta lavorando “con urgenza” ad una verifica: se la notizia venisse confermata, “tutte le opzioni sono sul tavolo”.

Il governo ucraino annuncia di aver aver trovato nuove fosse comuni nelle aree liberate e segnala altri casi di torture e stupri, anche di minori. Kiev rifiuta la visita del presidente tedesco Steinmeier “per i suoi rapporti con Mosca”. Caccia al gas per accelerare l’uscita dalla dipendenza russa: le prossime tappe per l’Italia sono Angola, Congo e Mozambico.