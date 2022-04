Politica israeliana in crisi: il primo ministro Bennett perde la maggioranza

Israele è precipitato in una crisi politica che potrebbe portare a mesi di paralisi e aprire la strada al ritorno di Benjamin Netanyahu alla premiership.

Un membro chiave del partito Yamina del primo ministro israeliano Naftali Bennett ha dichiarato che avrebbe lasciato la sua coalizione di governo, una mossa a sorpresa che lo lascia improvvisamente senza una maggioranza parlamentare.

L’annuncio di Idit Silman ha lasciato la coalizione di Bennett, un’alleanza di partiti che vanno dalla destra ebraica e dalla sinistra israeliana a un partito palestinese, con 60 seggi, gli stessi dell’opposizione.

Sebbene la defezione di Silman non significhi la caduta della coalizione, solleva lo spettro di un potenziale ritorno in carica di Netanyahu meno di un anno dopo aver perso la premiership a favore di Bennett.

“I valori chiave nella mia visione del mondo non sono coerenti con la realtà attuale”, ha scritto Silman in una lettera a Bennett, aggiungendo che non poteva più sopportare di vedere quei “valori” non specificati danneggiati come membro della coalizione.

Lo ha esortato a riconoscere la verità: “ci abbiamo provato. È giunto il momento di pensare a un nuovo corso. Per cercare di formare un governo nazionalista, ebraico, sionista”.

Lunedì, Silman si è scagliato contro il ministro della Salute Nitzan Horowitz dopo aver incaricato gli ospedali di consentire ai prodotti a base di pane lievitato di entrare nei loro locali durante le imminenti festività pasquali, in linea con una recente sentenza della corte suprema che annulla gli anni di proibizione.

La tradizione ebraica barrette il pane lievitato di pubblico dominio durante la Pasqua.

Alcuni osservatori palestinesi-israeliani hanno affermato che la perdita della maggioranza di Bennett alla Knesset ha dimostrato che la coalizione non era abbastanza di destra per molti dei suoi membri.

“Questa non è mai stata una coalizione positiva per i palestinesi; al contrario”, ha affermato Diana Buttu, avvocato ed ex consigliere della squadra palestinese dei negoziati di pace.

“Questo governo si è assicurato di espandere gli insediamenti e ha spinto per la demolizione di più case palestinesi di qualsiasi altro governo. Ha anche approvato una legge razzista che dichiara apertamente che Israele desidera garantire una maggioranza demografica ebraica.

“Detto questo, con la fine della coalizione, vedremo Bennett virare ancora più a destra per ottenere il maggior numero possibile di voti alla Knesset. Vedremo più insediamenti, più demolizioni di case e ancora più leggi razziste come mezzo per placare la destra fascista”, ha detto Buttu.

La coalizione di Bennett potrebbe continuare a governare con 60 seggi, anche se con difficoltà ad approvare una nuova legislazione.

Se un altro membro della coalizione mancherà, tuttavia, la Knesset potrebbe tenere un voto di sfiducia e riportare Israele alle urne per la quinta elezione parlamentare in quattro anni.

In una lettera di dimissioni formale indirizzata a Bennett, Silman ha dichiarato: “Dobbiamo ammettere che ci abbiamo provato”.

Non ci sono stati commenti immediati da parte di Bennett, il cui partito Yamina ha subito numerose divisioni e defezioni sin dal suo inizio nel 2019.

Yamina ora detiene solo cinque dei 120 seggi del parlamento.

Dopo l’annuncio, Silman è stata abbracciata dagli stessi politici di destra che l’avevano attaccata incessantemente da quando aveva seguito Bennett nella coalizione di governo lo scorso anno, rinnegando le promesse elettorali.

“Idit, sei la prova che ciò che ti guida è la preoccupazione per l’identità ebraica di Israele, la preoccupazione per la terra di Israele, e ti do il benvenuto a casa nel campo nazionale”, ha detto il leader dell’opposizione Netanyahu in una registrazione video.

“Agli amici che fanno ancora parte di questa coalizione, dico: torna a casa”, ha detto Netanyahu.

“Unisciti a Idit Silman, unisciti a noi e insieme riporteremo Israele sulla pista del successo, della realizzazione, della sicurezza e della pace”.

Netanyahu, il primo ministro israeliano più longevo, in carica dal 1996 al 1999 e di nuovo dal 2009 fino a giugno, si era impegnato a svolgere il ruolo di spoiler contro il governo di Bennett, che pose fine al suo potere.

In una sessione speciale della Knesset, attualmente in pausa, Netanyahu ha dichiarato: “Oggi in Israele c’è un governo debole e inerte. I suoi giorni sono contati”.

La Knesset si riunirà nuovamente l’8 maggio per riprendere i lavori legislativi.

“Non farò alcun nome, ma ci saranno più disertori”, ha detto alla radio pubblica di Kan Miki Zohar del partito Likud di Netanyahu. “Siamo in trattative con più di due legislatori che stanno pensando di venire da noi”.

Per formare una sua coalizione senza nuove elezioni, Netanyahu avrebbe bisogno del sostegno di almeno 61 legislatori.

Attualmente, è ben al di sotto di quella soglia e non ottiene il sostegno di tutti i 60 parlamentari dell’opposizione. I sei legislatori della Joint List a guida araba sono feroci oppositori dell’ex premier.