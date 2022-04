La risposta del Cremlino alle sanzioni: firmato decreto sul pagamento in rubli del gas

Vietato l'ingresso in Russia ai leader UE.

Contromosse di Mosca contro le sanzioni occidentali. Il Cremlino vieta l’ingresso in Russia ai leader europei e Putin firma un decreto presidenziale sulle regole del commercio di gas naturale con i cosiddetti “Paesi ostili”. Il presidente russo minaccia di interrompere le forniture verso l’Europa se non verranno pagate in rubli.

Fonti russe spiegano che, in base ai contratti finora stipulati, i primi pagamenti in valuta russa dovrebbero avvenire nella seconda metà di aprile, gli altri a maggio. Francia e Germania rispondono in tempo reale ribadendo che pagheranno in euro e dicendosi comunque pronte a trovare soluzioni alternative. Scholz sente Draghi. Biden: “Non permetteremo a Putin di usare energia come arma”.

Il premier Draghi alla stampa straniera: “Per Putin non sono maturi i tempi per un incontro con Zelensky e per cessate il fuoco”. L’Italia, spiega il presidente del Consiglio, è stata richiesta come garante da Russia e Ucraina sull’ attuazione di eventuali clausole negoziate fra i due Paesi. Nel frattempo gli Usa dispongono nuove sanzioni Usa contro Mosca su aerospazio, elettronica e marina. Fonti del Parlamento europeo: “La Cina non aiuti la Russia ad arginare e sanzioni”. Lavrov definisce “inaccettabile” la presenza di infrastrutture Nato o americane nei Paesi vicini all’Afghanistan. L’1 aprile riprendono i negoziati online.

L’evacuazione di Mariupol

Mosca si è detta pronta ad un cessate fuoco temporaneo per un corridoio umanitario: sarà aperto, assicura il Cremlino, dal primo aprile. I primi 17 autobus sono partiti, altri 28 sono in attesa dell’autorizzazione a passare dal checkpoint russo. L’Ucraina fa sapere che il cessate il fuoco riguarda i corridoi, perché la città è ancora sotto attacco. Putin firma un decreto per la coscrizione: riguarda 134.500 cittadini russi in età tra i 18 e i 27 anni che non sono nella riserva. Stoltenberg: “I russi non si ritirano, ma si riposizionano nel Donbass”. Kiev: “Proiettili al fosforo a Donetsk, 11 feriti tra cui 4 bambini”.

Bombardati bus a Chernihiv

Ritiro delle forze russe, invece, dalla zona della centrale di Chernobyl: le truppe, secondo media bielorussi, vengono portate ad un centro di ricerca e pratica per la medicina delle radiazioni. Kiev fa sapere che è stato bombardato un convoglio di bus a Chernihiv: “Servivano a evacuare civili”.