GP Bahrain: Leclerc e Sainz portano la Ferrari sul podio

Il buongiorno si vede dal mattino e la Ferrari piazza la doppietta in Bahrain. Vince Leclerc, secondo Sainz al termine di una gara in cui entrambi hanno battagliato con Verstappen poi costretto al ritiro per problemi di affidabilità a un giro dalla fine. Sale sul podio Hamilton dopo aver combattuto con gomme e pit stop.

Non è mancato il colpo di scena finale con l’Alpha Tauri di Gasly ferma per un principio d’incendio a nove giri dalla fine. Virtual safety car e una chanche per Verstappen di gruppo compatto visto che Leclerc stava volando verso la vittoria. Ne ha approfittato invece Sainz che ha superato l’olandese piazzando la doppietta Ferrari. Disastroso finale della Red Bull che appieda Verstappen e Perez negli ultimi due giri. Quarto Russell, poi Magnussen, Bottas, Ocon, Tsunoda, Alonso.

Nessun incidente al via. Invariate le posizioni dei primi tre, ottimo lo spunto Hamilton che è 4° alle spalle di Sainz e davanti a Kevin Magnussen, che guadagna 3 posizioni. Il primo a fermarsi è proprio Hamilton. Gomme dure per lui per provare ad andare fino in fondo ma con le gomme fredde va lungo in curva 1 e viene superato dall’Alfa Romeo dell’ex compagno di squadra Bottas. Il feeling non c’è e rientra per sostituire con le morbide.

Al giro 17 che battaglia tra Leclerc al comando e l’olandese. Sorpasso di Verstappen in curva 1 e controsorpasso di Leclerc in curva 3. La battaglia si sposta ai box. Obbligatorio l’undercut di Verstappen che si ferma per primo, Leclerc fa il pit il giro successivo e quando rientra in pista è davanti, ma la battaglia c’è. Leclerc ha un vantaggio di circa un secondo. Dopo 34 giri Leclerc precede Verstappen e Sainz.

Quarto Perez, quinto Hamilton e sesto Russell. Sainz difende il terzo posto ma rischia grosso in un doppiaggio su Albion. A 10 giri dalla fine ritiro di Gasly. Esce di corsa dalla sua vettura perché va a fuoco l’Alpha Tauri. Momenti di grande tensione e di paura, ma per fortuna nessun problema per il pilota.

Ci è voluto però qualche secondo in più del previsto per tenere a bada il fuoco. Virtual Safety car. Pit stop per Leclerc e auto che ripartiranno praticamente senza distacchi con il ferrarista che aveva 5″ di vantaggio sull’olandese. Tutti in fila a 9 giri dal termine con Leclerc, Verstappen, Sainz che precede Perez e Hamilton. Mentre si prova a spostare la vettura di Gasly, si sdoppiano tutte le vetture doppiate.

Replica di quanto era successo ad Abu Dhabi lo scorso dicembre, quando l’applicazione delle regole di Michael Masi aveva prodotto il risultato finale del Mondiale 2021. Si parte al 51esimo giro con Sainz che attacca Verstappen e Leclerc che non ha una sbavatura e fa il giro veloce: 1’34″570. Il monegasco allunga mentre dietro infuria il corpo a corpo tra Sainz e Verstappen.

A due giri dalla fine Bloccaggio per Verstappen, Sainz lo passa ed è secondo. Poi Perez ed Hamilton. Ma l’olandese è costretto a fermarsi. Finisce con la doppetta Ferrari. Disastroso finale della Red Bull che appieda Verstappen e Perez costretto a fermarsi all’ultimo giro per un problema meccanico. Hamilton sul podio alle spalle delle Ferrari.