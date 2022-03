Il presidente russo Putin: “No agli aiuti militari all’Ucraina o sarete in guerra”

Mosca non è disposta a fare passi indietro in Ucraina né a rimanere ferma a guardare se l’Occidente ospiterà aerei militari ucraini. In un nuovo round di colloqui, il presidente Vladimir Putin ha ribadito che vuole “denazificare l’Ucraina” e che raggiungerà i suoi obiettivi coi negoziati o con le operazioni militari.

Tra i suoi piani, non rientrerebbe l’attacco alle centrali nucleari del Paese né ai civili. “Ci sono notizie molto credibili su crimini di guerra compiuti dalla Russia in Ucraina”, ha detto però il segretario di Stato statunitense Antony Blinken mentre da Mariupol arriva la notizia che i corridoi umanitari sono di nuovo falliti.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto all’Occidente di mandare armi e jet, ma il ministero della Difesa russo ha messo in guardia gli altri Paesi da una simile scelta: “Sappiamo che ci sono alcuni aerei da combattimento in Romania e in altri Paesi confinanti. Vogliamo sottolineare che l’uso futuro di questi aerei contro la forze armate russe potrebbe essere considerato come un coinvolgimento di questi Paesi nel conflitto armato”.

Nelle ultime ore, Putin aveva anche minacciato Europa e Stati Uniti nel caso avessero deciso di imporre una no-fly zone a Kiev: “Ogni mossa in quella direzione sarebbe da noi considerata una partecipazione al conflitto armato”. Secondo quanto riferisce Mosca, “tutte le forze aeree del regime di Kiev pronte alla battaglia sono state distrutte”.

Mentre si attende ancora la possibile mediazione della Cina, si è attivato Israele. Secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa russe, il primo ministro Naftali Bennett avrebbe parlato anche in giornata con Putin e i due avrebbero concordato di continuare a scambiarsi opinioni sulla situazione in Ucraina. Bennett ha poi parlato anche con il presidente tedesco Olaf Scholz e con il presidente francese Emmmanuel Macron.