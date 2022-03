Negoziati Ucraina-Russia in stallo, mentre le forze russe avanzano

Le forze russe hanno bombardato la seconda città più grande dell’Ucraina, scuotendo un quartiere residenziale, e si sono avvicinate alla capitale, Kiev, in un convoglio di centinaia di carri armati e altri veicoli, mentre i colloqui miravano a fermare i combattimenti ha prodotto solo un accordo per continuare a parlare.

In mezzo a una condanna internazionale sempre crescente, la Russia si è trovata sempre più isolata cinque giorni dopo la sua invasione, mentre ha anche dovuto affrontare una resistenza inaspettatamente feroce sul terreno in Ucraina e il caos economico in patria.

Per il secondo giorno consecutivo, il Cremlino ha sollevato lo spettro della guerra nucleare, annunciando che i suoi missili balistici intercontinentali con capacità nucleare, sottomarini e bombardieri a lungo raggio erano stati tutti messi in massima allerta, seguendo gli ordini del presidente Vladimir Putin durante il fine settimana.

Intensificando la sua retorica, Putin ha denunciato gli Stati Uniti e i loro alleati come un “impero delle bugie”.

Nel frattempo, l’Ucraina assediata si è mossa per consolidare i suoi legami con l’Occidente facendo domanda per entrare nell’Unione Europea – una mossa in gran parte simbolica per ora, ma che difficilmente starà bene a Putin, che ha accusato gli Stati Uniti di cercare di tirare fuori l’Ucraina fuori dall’orbita di Mosca.

Un alto aiutante di Putin e capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky, ha affermato che i primi colloqui tenuti tra le due parti dall’invasione sono durati quasi cinque ore e che gli inviati “hanno trovato alcuni punti su cui si potevano prevedere posizioni comuni”. Ha detto che hanno deciso di continuare le discussioni nei prossimi giorni.

Mentre i colloqui lungo il confine bielorusso si concludevano, si sentivano diverse esplosioni a Kiev e le truppe russe avanzavano sulla città di quasi 3 milioni. Il convoglio di veicoli corazzati, carri armati, artiglieria e veicoli di supporto si trovava a 25 chilometri dal centro della città, secondo le immagini satellitari di Maxar Technologies.

La gente a Kiev si è messa in fila per fare la spesa dopo la fine del coprifuoco del fine settimana, in piedi sotto un edificio con un buco aperto su un lato.

Messaggi rivolti all’avanzata dei soldati russi sono comparsi su cartelloni pubblicitari, fermate degli autobus e segnali stradali elettronici in tutta la capitale. Alcuni hanno usato insulti per incoraggiare i russi ad andarsene. Altri hanno fatto appello alla loro umanità.