Allerta meteo per forti venti

Resta l’allerta rossa dall’Inghilterra ai Paesi Bassi, fino alla Germania, in un quadro meteorologico che in alcune regioni è il peggiore da 30 anni e che terrà tutta l’area sotto l’influsso della tempesta Eunice. Anche l’Italia non è al sicuro: venti furiosi stanno interessando anche il nostro Paese con raffiche di 60 – 80 km orari e punte superiori su Alpi e Prealpi. Forti mareggiate al Centro-Sud.

Oggi la situazione meteo sarà ancora compromessa a causa di forti venti, in attenuazione al Nord ma ancora sostenuti altrove. L’alta pressione tornerà protagonista per almeno tre giorni e i cieli saranno ovunque sereni o poco nuvolosi. Mare Ionio e bacini sardi agitati, molto mosso il Tirreno e medio Adriatico.

Al Nord neve sulle Alpi di confine a quote molto basse. Cielo terso su tutte le regioni con temperature in aumento e comprese tra 14-18 gradi (punte massime di 14-15 gradi a Milano e Torino, fino a 16 a Bologna e Genova) Venti in attenuazione.

Al Centro nuvoloso al mattino sull’Abruzzo, poi rapido miglioramento ovunque con cielo sereno. Massime tra 10 e 15 gradi. Venti localmente di forte intensità

Al Sud possibili rovesci nella prima parte del giorno sul versante adriatico. Il tempo migliora dal pomeriggio su tutte le regioni, massime sottotono e comprese tra 9 e 14 gradi. Venti ancora forti dai quadranti settentrionali.