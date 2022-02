Champions League: Super Mbappé stende il Real Madrid al 94′

Il Paris Saint-Germain domina al Parco dei Principi e supera il Real Madrid di misura, all’ultimo secondo, grazie all’uomo più atteso: 1-0 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, decide il gol al 94′ di Kylian Mbappé, che rende vano il rigore parato da Courtois a Messi. Il ritorno si giocherà il 9 marzo al Santiago Bernabeu, il Real non potrà contare su Casemiro e Mendy squalificati (entrambi erano in diffida, sono stati ammoniti).

Pochettino manda Donnarumma tra i pali e lancia il tridente Messi-Mbappé-Di Maria, con Neymar dalla panchina. Ancelotti invece recupera Benzema e lo schiera con Vinicius e Asensio in attacco. Le redini del gioco sono saldamente nelle mani del PSG, che al 5′ suona il primo squillo con Di Maria, calcia alto da buona posizione, per poi avere l’occasione più ghiotta con l’uomo più atteso, Mbappé: l’attaccante francese, in scadenza di contratto e corteggiato proprio dal Real, si libera di Carvajal e calcia bene, ma Courtois è bravo a chiudere in uscita bassa e a mandare in corner.

I blancos faticano a reagire e solo nel finale di tempo hanno una mezza chance con Casemiro, che di testa su calcio d’angolo non trova la porta. La ripresa parte senza cambi e con lo stesso copione del primo tempo: al 50′ Mbappé calcia forte ma Courtois è ancora perfetto a chiudere la porta. E al 61′ è protagonista assoluto: Carvajal abbatte Mbappé in area, Orsato non ha bisogno del VAR per assegnare un netto rigore, dal dischetto va Messi ma il suo diagonale basso viene intercettato da Courtois che manda in corner.

Il PSG spinge, Pochettino inserisce Neymar ma è ancora Mbappé ad andare a un soffio dal gol spedendo il pallone di poco a lato. I nuovi innesti mandati in campo da Ancelotti (prima Lucas Vazquez e Rodrygo, poi Hazard e Valverde) non restituiscono forza al Real che rischia ancora sulle iniziative di Neymar e Mbappé. E proprio allo scadere, gli sforzi del Paris sono ricompensati: al 94′ Mbappé sfonda in area dalla sinistra e di destro trafigge Courtois per l’1-0 finale. Il PSG fa festa e si mette avanti nella corsa verso i quarti, il Real si prepara per cercare la rimonta a Madrid.