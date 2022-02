Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: Arianna Fontana è Medaglia d’Oro

Federica Brignone argento in gigante.

Prosegue l’avventura dell’Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino. Cinque le medaglie finora conquistate dagli azzurri. Il primo oro è arrivato con Arianna Fontana nello short track, 500m donne. Poi tre argenti (nel pattinaggio di velocità 3.000 metri – da Francesca Lollobrigida -, nella staffetta mista di short track e nello sci alpino con Federica Brignone) e un bronzo (Dominik Fischnaller nello slittino maschile).

Il primo oro per l’Italia lo vince Arianna Fontana nei 500 metri dello short track. È la decima medaglia in carriera nello short track per l’azzurra: la pattinatrice italiana (dopo essere caduta in avvio di gara) ha vinto la finale e ha eguagliato, per lo sport italiano, una leggenda come Stefania Belmondo con dieci medaglie ai Giochi Olimpici Invernali. Il tempo di 42.48 vale ad Arianna Fontana un primo posto storico.

“Non ho molte parole in questo momento, è stata una finale che non so come definirla. Avevo visto che l’olandese voleva partire davanti e l’ho lasciata andare. Poi ho attaccato e ho tagliato il traguardo davanti, ho urlato, è stato uno sfogo per il mio allenatore e la mia famiglia”, racconta Arianna Fontana. “Questa medaglia è per tutti quelli che mi hanno sostenuto. Un oro frutto di tanto lavoro, sudore e tante lacrime. Lo volevo, essere qui di nuovo dopo quattro anni molto difficili. Ci ho sempre creduto”.

Una splendida Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’argento nel gigante femminile. La svedese Sara Hector ha vinto l’oro, mentre il bronzo è andato alla svizzera Lara Gut-Behrami. Marta Bassino è caduta nella prima manche. Out in prima manche anche una delle altre favorite: l’americana Mikaela Shiffrin. “Mi sono emozionata tantissimo, è una giornata incredibile. Sono orgogliosa di quello che ho fatto e contentissima per l’argento, sognavo di portare a casa una medaglia”, ha detto Brignone. “Una Federica strabiliante, eccezionale, una medaglia di grande valore, al di là del colore”, ha commentato il presidente del Coni Giovanni Malagò.

Il doppio misto del curling, con Stefania Constantini e Amos Mosaner, ha battuto nettamente la Svezia per 8-1 in semifinale, qualificandosi per l’ultimo atto, in programma oggi alle 13.05 (ora italiana) contro la Norvegia. Attesa quindi per la finale, che regalerà all’Italia la sesta medaglia.

Sfumano invece le medaglie per gli azzurri della discesa libera: Christof Innerhofer, primo a scendere, ha chiuso la gara poco dopo il via per aver saltato una porta. Matteo Marseglia è quindicesimo, mentre Dominik Paris chiude sesto staccato di 52 centesimi dallo svizzero Beat Feuz (1:42.69).

Al Parco Genting è andata in scena la finale Olimpica di snowboard slopestyle uomini. Due atleti sul podio per il Canada: Max Parrot si riscatta dopo gravi problemi di salute e si mette al collo la medaglia d’oro. Mark McMorris sale sul terzo gradino del podio. In mezzo a loro, il giovanissimo cinese Su Yiming. Primo europeo in classifica, l’italiano Emiliano Lauzi, che è stato il primo azzurro di sempre a ottenere l’ingresso a una finale di snowboard freestyle.

Dopo le tre manche di qualificazione alla finale dello sci freestyle big air uomini, l’italiano Leonardo Donaggio colleziona 90.25 punti nella prima manche, 70.25 nella seconda run e 80.25 nella terza, per un punteggio totale di 170.50. La cifra vale il 10° posto e la finale. Appuntamento per mercoledì 9 febbraio alle 4:00 ora italiana (11:00 ora cinese).

Chiude al sesto posto l’italiana Francesca Lollobrigida nella 1500m individuale donne nel pattinaggio di velocità, ad appena 38 centesimi dal bronzo. Oro alla pattinatrice olandese Ireen Wus, che fa segnare il nuovo primato Olimpico nei 1500m femminili: l’atleta dei Paesi Bassi è al sesto oro olimpico della carriera.

Dorothea Wierer ha chiuso al 18° posto la 15km individuale femminile nel biathlon. Oro per la tedesca Denise Hermann, con un tempo di 44:12.7. L’atleta della Germania ha preceduto la francese Anais Chevalier-Bouchet (44:22.1) e la norvegese Marte Olsu Roeiseland (44:28.0). Molto staccate le altre azzurre, tutte fuori dalla Top-40.