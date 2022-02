Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza della Casa Bianca, teme un invasione imminente

Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha affermato domenica che la Russia potrebbe invadere l’Ucraina “in qualsiasi momento”, lanciando un conflitto che avrebbe un “costo umano enorme”.

Il consigliere del presidente Joe Biden ha dato un altro duro avvertimento il giorno dopo che i funzionari statunitensi hanno confermato che la Russia ha assemblato almeno il 70% della potenza di fuoco militare che probabilmente intende avere entro metà mese per dare al presidente Vladimir Putin la possibilità di lanciare un invasione su vasta scala dell’Ucraina.

“Se scoppierà una guerra, avrà un costo umano enorme per l’Ucraina, ma crediamo che, sulla base dei nostri preparativi e della nostra risposta, avrà un costo strategico anche per la Russia”, ha affermato Sullivan.

Sullivan non ha affrontato direttamente i rapporti secondo cui la Casa Bianca ha informato i legislatori che un’invasione russa completa potrebbe portare alla rapida cattura di Kiev e potenzialmente causare fino a 50.000 vittime.

Funzionari statunitensi, che hanno discusso le valutazioni interne dell’accumulo russo a condizione che non vengano identificate, hanno abbozzato una serie di indicatori che suggeriscono che Putin intende iniziare un’invasione nelle prossime settimane, sebbene le dimensioni e la portata non siano chiare. Hanno sottolineato che una soluzione diplomatica sembra rimanere possibile.

Tra questi indicatori militari: un’esercitazione delle forze nucleari strategiche russe che di solito si tiene ogni autunno è stata riprogrammata da metà febbraio a marzo. Ciò coincide con quella che i funzionari statunitensi vedono come la finestra più probabile per l’invasione.

L’amministrazione ha intensificato gli avvertimenti negli ultimi giorni secondo cui la Russia sembra sempre più intenzionata a invadere ulteriormente il territorio ucraino.

La scorsa settimana, i funzionari dell’amministrazione Biden hanno affermato che i risultati dell’intelligence hanno mostrato che il Cremlino aveva escogitato un elaborato complotto per fabbricare un attacco delle forze ucraine che la Russia potrebbe usare come pretesto per intraprendere un’azione militare contro il suo vicino.

Il portavoce del Pentagono John Kirby ha detto giovedì che lo schema includeva la produzione di un video di propaganda grafica che avrebbe mostrato esplosioni in scena e utilizzato cadaveri e attori raffiguranti persone in lutto.

“Potrebbe accadere già domani o potrebbero volerci ancora alcune settimane”, ha detto Sullivan. Ha aggiunto che Putin “si è messo in una posizione con schieramenti militari per poter agire in modo aggressivo contro l’Ucraina in qualsiasi momento”.

Sullivan ha affermato che l’amministrazione ha tenuto a sperare che i russi si sarebbero mossi per ridurre l’escalation della situazione attraverso la diplomazia.

“La cosa fondamentale è che gli Stati Uniti devono essere ed essere preparati per qualsiasi di queste contingenze e al passo con i nostri alleati e partner”, ha affermato Sullivan. “Abbiamo rafforzato e rassicurato i nostri alleati sul fianco orientale”.

Il rappresentante del Texas Michael McCaul, il massimo repubblicano nella commissione per gli affari esteri della Camera, ha partecipato la scorsa settimana a un briefing riservato che i funzionari dell’amministrazione hanno tenuto ai membri del Congresso. Gli è stato chiesto se si fosse allontanato dal briefing pensando che fosse certo che la Russia si sarebbe spostata sull’Ucraina.

“Direi che le condizioni ci sono. È più probabile che no. Penso che il cappio sia in fase di preparazione. È in giro per l’Ucraina in questo momento mentre parliamo. Questi sono tempi pericolosi”, ha detto McCaul.

L’ambasciatore di Biden presso le Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield, ha affermato che l’amministrazione sta ancora cercando una soluzione diplomatica, ma “allo stesso tempo, sappiamo che i russi continuano a prepararsi e lavoreremo per affrontare i problemi di sicurezza”.

Il senatore John Barrasso, membro della commissione per le relazioni estere del Senato, ha affermato che l’Ucraina è stata la prima parte del piano di Putin per riassemblare l’Unione Sovietica. Si preoccupava di quale segnale potesse inviare agli avversari statunitensi.

“Ha bisogno di soffocare nel tentativo di ingoiare l’Ucraina perché se è facile per lui, la mia preoccupazione è che poi la Cina si muova contro Taiwan e l’Iran passi rapidamente a un’arma nucleare”.

Nel frattempo, le truppe e le attrezzature d’élite statunitensi sono sbarcate domenica nel sud-est della Polonia vicino al confine con l’Ucraina in seguito agli ordini di Biden di schierare lì 1.700 soldati nel timore di un’invasione russa dell’Ucraina.

Altre centinaia di truppe dell’82a divisione aviotrasportata dovrebbero arrivare all’aeroporto di Rzeszow-Jasionka. Un aereo Boeing C-17 Globemaster della US Air Force ha portato alcune dozzine di truppe e veicoli.

Il loro comandante è il Magg. Gen. Christopher Donahue, che il 30 agosto è stato l’ultimo soldato americano a lasciare l’Afghanistan.

“Il nostro contributo nazionale qui in Polonia mostra la nostra solidarietà con tutti i nostri alleati qui in Europa e, ovviamente, durante questo periodo di incertezza sappiamo che siamo più forti insieme”, ha detto Donahue all’aeroporto.

Biden ha ordinato ulteriori truppe statunitensi schierate in Polonia, Romania e Germania per dimostrare l’impegno dell’America nei confronti del fianco orientale della NATO in mezzo alle tensioni tra Russia e Ucraina. La Polonia, membro orientale della NATO, confina sia con la Russia che con l’Ucraina. La Romania confina con l’Ucraina.

La divisione può schierarsi rapidamente entro 18 ore e condurre assalti con il paracadute per assicurarsi obiettivi chiave. Con sede a Fort Bragg, nella Carolina del Nord, la storia della divisione risale al 1917.

Biden incontrerà il cancelliere tedesco Olaf Scholz lunedì alla Casa Bianca. Scholz ha affermato che Mosca pagherebbe un “prezzo elevato” in caso di attacco, ma il rifiuto del suo governo di fornire armi letali all’Ucraina, rafforzare la sua presenza di truppe nell’Europa orientale o precisare quali sanzioni sosterrebbe contro la Russia ha suscitato critiche all’estero e in patria.

Il presidente francese Emmanuel Macron doveva arrivare lunedì a Mosca per colloqui con Putin e nei giorni a venire ci sarà anche Scholz.

Sullivan ha espresso la certezza che l’operazione del gasdotto Russia-Germania Nord Stream 2 “non andrà avanti” se la Russia invaderà ulteriormente l’Ucraina. La costruzione del gasdotto è completata, ma il gas non scorre ancora.

“Sebbene sia vero che la Germania non ha inviato armi all’Ucraina, dopo gli Stati Uniti, sono il secondo donatore dell’Ucraina in Europa”, ha affermato Sullivan. “La cosa grandiosa…dell’avere il tipo di alleanze che abbiamo con 30 alleati della NATO è che diversi alleati prenderanno pezzi diversi di questo”.