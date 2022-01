Australian Open 2022: Rafael Nadal da record

Rafael Nadal ha vinto gli Australian Open. Il campione spagnolo, classe 1986, si è imposto alla 110ª finale del torneo di circuito maschile sull’avversario, Daniil Medvedev, di 10 anni più giovane, per 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 e 7-5 dopo una partita durata oltre 5 ore. La sua vittoria è stata sudata: per i primi due set è rimasto sotto, ma poi è riuscito a ribaltare le carte in tavola e a imporsi vincendone altri tre, non senza difficoltà.

Per Nadal questo è il 21° Grande Slam vinto in carriera: un successo da record, che gli consente di sorpassare gli altri due grandi campioni di questi anni, lo svizzero Roger Federer e il serbo Novak Djokovic (fermi a 20). Nole, che dal 3 febbraio 2020 detiene il primato di numero 1 al mondo, era favorito ma non ha potuto partecipare al torneo essendo stato espulso dal Paese dopo un lungo iter giudiziario iniziato con la dichiarazione di aver ottenuto un’esenzione per la vaccinazione anti-Covid: condizione che era stata imposta a tutti i giocatori del torneo.

“Questo torneo lo porterò per sempre nel cuore: ho vissuto tre settimane incredibili e oggi uno dei giorni più emozionanti della mia carriera”, ha detto Nadal dopo la vittoria. Il tennista, dopo l’ultimo punto, ha sorriso e pianto, crollando a terra. Poi, alla premiazione, ha raccontato la sua emozione. “È incredibile che solo 45 giorni fa pensavo di dover smettere – ha ricordato, riferendosi al lungo stop per infortunio –. Prima di cominciare, avrei detto che questo era il mio ultimo Aus Open: oggi non lo penso, dico solo che farò il mio meglio per tornare anche il prossimo anno”.

Poi Nadal ha aggiunto: “Non so come sono riuscito a farcela, sono distrutto ma felice, non riesco a dire quanto sia speciale questa vittoria. Sono riuscito a resistere dopo gli ultimi mesi difficili, ci ho sempre creduto. E anche oggi, sotto di due set, ho detto a me stesso di continuare a crederci: ed è stato uno dei match più incredibili della mia carriera. Qui in Australia ho perso tante volte e volevo davvero farcela. E adesso tenere questo trofeo tra le mani è pazzesco. Una partita storica, sono emozionato e super stanco, non posso crederci anche se sono distrutto. Ma la felicità è incredibile”.

Per Nadal questa era la sesta finale a Melbourne e la seconda che ha vinto dopo quella del 2009, disputata contro Roger Federer. Non era la prima volta che si scontrava con Medvedev. I due campioni si sono affrontati in altre quattro occasioni. La prima nel 2019, a Montreal, vinta dallo spagnolo 6-3, 6-0.

Poi ancora allo US open e alle World Tour Finals, sempre nello stesso anno. Anche in queste occasioni Nadal aveva avuto la meglio. Medvedev si era invece imposto all’ultima sfida prima di questa: la semifinale degli ATP di Londra del 2020 per 3-6, 7-6, 6-3. Nadal è quindi il tennista uomo ch ha vinto più tornei del Grande Slam (21). Tra le donne, il record è invece di 24 Slam e lo detiene l’australiana Margareth Smith Court.