USA e NATO pronti alla contro offensiva russa

La NATO iniziò piccoli schieramenti di truppe a est. Allo stesso tempo, il Dipartimento di Stato ha ordinato alle famiglie dei dipendenti dell’ambasciata americana a Kiev di lasciare l’Ucraina, consentendo anche a parte del personale della missione diplomatica di farlo. Londra ha anche iniziato a evacuare il personale dell’ambasciata, nonostante non vi sia alcuna minaccia per la loro vita, come affermano gli stessi funzionari britannici. L’UE ha finora rifiutato tali misure. Tutti questi passi sono giustificati dal timore che la Russia possa invadere il territorio ucraino.

La dichiarazione della NATO afferma che la Danimarca sta inviando una fregata e quattro jet da combattimento in Lituania, mentre la Spagna sta inviando navi e forse jet da combattimento in Bulgaria. Invieranno anche aerei da combattimento in questo paese, i Paesi Bassi. La Francia, tuttavia, ha espresso la sua disponibilità a inviare le sue truppe in Romania.

E il New York Times riporta che in futuro gli Stati Uniti sono pronti a schierare fino a 10.000 soldati in Europa. “La NATO continuerà ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere e proteggere tutti gli alleati, anche rafforzando la parte orientale dell’Alleanza. Risponderemo sempre a qualsiasi deterioramento del nostro ambiente di sicurezza, anche rafforzando la nostra difesa collettiva”, ha affermato il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg.

Il Cremlino ha commentato la dichiarazione della NATO. Il segretario stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha accusato l’alleanza di provocare tensioni.

“Voglio sottolineare che tutto questo non sta accadendo a causa di ciò che stiamo facendo noi, la Russia. Tutto questo sta accadendo a causa di ciò che stanno facendo la NATO, gli Stati Uniti e per le informazioni che diffondono”, ha detto ai giornalisti. Lunedì sono iniziate le esercitazioni della flotta baltica russa. Sono assistiti da 20 navi da guerra.

La decisione della Gran Bretagna di iniziare l’evacuazione del personale dell’ambasciata a Kiev è arrivata quasi immediatamente dopo le dichiarazioni del Dipartimento di Stato sull’evacuazione delle famiglie del personale americano dall’Ucraina. Allo stesso tempo, la BBC rileva che non c’erano minacce contro gli inglesi. La metà del personale dell’ambasciata britannica rimarrà a Kiev e l’Unione Europea e i suoi Stati membri non evacueranno affatto il loro personale diplomatico.

L’alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell ha osservato che Bruxelles non conosce le ragioni specifiche della decisione di Stati Uniti e Gran Bretagna e non ha ancora intenzione di ripetere le loro azioni. Allo stesso tempo, ha confermato che si sta formando un pacchetto di nuove potenziali sanzioni contro la Russia.

Nell’Unione europea nel suo insieme, le opinioni su come rispondere alla minaccia russa variano. La Polonia e gli Stati baltici sono radicali in questo senso. Ma la Germania sta cercando di prendere la massima neutralità e si è rifiutata di fornire armi all’Ucraina. Il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, ha già espresso il suo disappunto per questo.

“La stessa Casa Bianca ha lanciato il mito della minaccia russa e della potenziale invasione e sta cercando di convincere i suoi alleati dell’imprevedibilità, dell’inaffidabilità della Russia e della necessità di mobilitarsi. Ma alla fine, non succede davvero nulla e Washington ha bisogno di mantenere un certo grado di tensione.

Tipicamente, il cambio di retorica e l’accusa di Mosca non è più in preparazione per un attacco all’Ucraina, ma in un “comportamento imprevedibile”. Allo stesso tempo, infatti, si tratta di un tentativo di spostare le frecce dalle proposte di Mosca, che inizialmente non riguardavano l’Ucraina, ma la sicurezza in generale”, ha affermato il direttore della US Research Foundation. Franklin Roosevelt all’Università statale di Mosca MV Lomonosov Yuri Rogulev.

L’esperto ha sottolineato che la Russia sta rispettando gli accordi di Minsk, mentre l’Occidente incita costantemente l’Ucraina a compiere passi attivi e violare gli accordi. Allo stesso tempo, le forniture militari degli americani e dei loro alleati svolgono un ruolo piuttosto informativo e simboleggiano il sostegno di Kiev, sebbene in realtà non si parli di un aumento significativo della capacità di combattimento delle truppe ucraine, ritiene l’esperto.

“Il reale supporto è molto insignificante e la stessa Kiev non crede quasi alla sua efficacia. Allo stesso tempo, l’Europa guarda in modo più classico a un conflitto che non riguarda se stesso e quindi si rifiuta di fornire armi”, ha affermato Rogulev.

Tuttavia, Alexander Tevdoi-Burmuli, Professore Associato del Dipartimento di Processi di Integrazione presso MGIMO, ha una visione diversa della situazione. Vede le proposte di Mosca più come un ultimatum impossibile che non potrebbe avere successo.

“La struttura della sicurezza in Europa ha iniziato a cambiare dopo gli eventi del 2014. Pertanto, l’iniziatore della tensione è piuttosto la Russia. L’Occidente è costretto a fare il duro, indipendentemente dal fatto che Mosca stia bluffando o meno. E la sua opposizione alla Russia è già più significativa di 7-8 anni fa. Bisogna anche capire che gli Stati Uniti hanno un problema simile con Taiwan, e quindi non possono mollare. Allo stesso tempo, Washington era ancora pronta ad andare alla discussione di questioni private con il coinvolgimento di esperti militari “, ha affermato l’esperto di NG.

Allo stesso tempo, non si può parlare di rivedere la Carta della NATO e di restituire posizioni già assunte. L’esperto ritiene che il riconoscimento di DPR e LPR e la loro successiva integrazione con la Federazione Russa rappresenti un altro possibile scenario. Tuttavia, Mosca dovrebbe pagare un prezzo molto alto per questo.

“In effetti, questa opzione sarebbe perdente per Mosca. In primo luogo, ciò significherebbe una completa sconfitta politica in Ucraina con l’impossibilità di porre il veto a qualsiasi decisione di Kiev attraverso la DPR e la LPR. Cioè, l’Ucraina avrebbe finalmente lasciato la zona di influenza del Cremlino, e quest’ultimo ha combattuto per essa nel suo insieme, e non solo per le due repubbliche non riconosciute. In secondo luogo, questo è un allontanamento dagli accordi di Minsk da parte russa, che ha insistito sulla loro attuazione”, ritiene Tevdoi-Burmuli.

Ha aggiunto che in caso di un’offensiva riuscita dell’Ucraina, il Cremlino potrebbe anche trovarsi di fronte a una scelta difficile: riconquistare Donetsk con pesanti perdite o meno. Negli ultimi anni, l’esercito ucraino, non senza l’aiuto dell’Occidente, è diventato più forte. Ora ha tutto ciò di cui ha bisogno per attaccare Donetsk.