L’Isis attacca la prigione di Gweiran in Siria, decine di morti

Il gruppo dello Stato Islamico ha sferrato il suo più grande attacco in Siria dalla caduta del suo califfato tre anni fa. Più di 100 militanti hanno aggredito la prigione principale dove si trovavano sospetti estremisti, scatenando una battaglia con i combattenti curdi sostenuti dagli Stati Uniti che è continuata 24 ore dopo e ha provocato decine di morti venerdì.

Dall’altra parte del confine in Iraq, uomini armati hanno preso d’assalto una caserma dell’esercito a nord di Baghdad prima dell’alba di venerdì, mentre i soldati all’interno dormivano, uccidendo 11 persone prima di fuggire: l’attacco più mortale da mesi all’esercito iracheno.

Gli audaci assalti suggeriscono che i militanti sono stati rivitalizzati dopo aver mantenuto un’insurrezione di basso livello in Iraq e Siria negli ultimi anni. Il controllo territoriale del gruppo in Iraq e in Siria è stato schiacciato da una campagna lunga anni sostenuta dagli Stati Uniti, ma i suoi combattenti hanno continuato con cellule dormienti che hanno ucciso sempre più decine di iracheni e siriani negli ultimi mesi.

L’attacco in Siria ha preso di mira la prigione di Gweiran nella città nord-orientale di Hassakeh, la più grande di una dozzina di strutture gestite da forze curde siriane sostenute dagli Stati Uniti che detengono sospetti combattenti dell’IS. Gweiran ne detiene circa 5.000, inclusi comandanti dell’IS e figure considerate tra le più pericolose, secondo Farhad Shami, portavoce delle Forze democratiche siriane a guida curda, o SDF.

Il comandante delle forze armate, Mazloum Abadi, ha affermato che l’IS ha mobilitato “la maggior parte delle sue cellule dormienti” per organizzare il jailbreak.

I militanti, armati di mitragliatrici pesanti e veicoli truccati con esplosivo, hanno attaccato giovedì sera, con l’obiettivo di liberare i loro compagni, ha detto Shami.

I combattimenti sono iniziati con una grande esplosione intorno alle 19:00, seguita da altre due esplosioni più tardi, ha detto un residente la cui casa si affaccia sull’area. L’assalto è stato complesso. I prigionieri all’interno della struttura si sono ribellati e hanno cercato di evadere contemporaneamente quando un’autobomba è esplosa all’esterno e uomini armati si sono scontrati con le forze di sicurezza, ha detto Shami. Un’autobomba ha colpito un vicino deposito di petrolio, innescando un incendio che ancora bruciava venerdì.

Venerdì, le forze curde stavano cercando di riprendere la parte settentrionale della prigione, dove i detenuti hanno mantenuto il controllo e hanno tentato una seconda fuga.

Le SDF stavano attaccando anche nel vicino quartiere di Zuhour, dove si erano rintanati i combattenti dell’Is. I combattimenti lì sono stati intensi e il movimento lento perché i militanti hanno esploso le case con esplosivi e stavano usando i civili come scudi umani, ha detto Shami. Elicotteri della coalizione e altri aerei hanno effettuato attacchi durante la battaglia, anche a Zuhour e nella prigione, ha affermato.

“Da ieri gli elicotteri sono sempre in cielo”, ha detto il residente, che ha parlato in condizione di anonimato per paura della sua incolumità. I civili stavano fuggendo da Zuhour e i negozi sono stati chiusi in tutta Hassakeh mentre le forze di sicurezza si sono allargate, ha detto.

Il segretario stampa del Pentagono John Kirby ha detto venerdì che gli Stati Uniti hanno usato attacchi aerei per sostenere le SDF nell’attacco all’evasione dalla prigione.

“Abbiamo fornito alcuni attacchi aerei per sostenerli mentre affrontano questa particolare evasione dalla prigione”, ha detto Kirby, aggiungendo che gli Stati Uniti riconoscono che la minaccia IS non è scomparsa e “rimaniamo concentrati su questo”.

Shami ha detto che le SDF hanno transennato l’area e finora hanno riconquistato 104 militanti fuggiti dal carcere. Ma ha detto che il numero totale di coloro che erano scoppiati non era determinato.

Ha detto che sette combattenti curdi e almeno 28 attaccanti dell’IS sono stati uccisi nella battaglia.

Un osservatore della guerra dell’opposizione siriana ha riportato un numero di vittime più alto, 67. L’Osservatorio siriano per i diritti umani con sede in Gran Bretagna ha affermato che almeno 23 forze di sicurezza curde e guardie carcerarie sono state uccise, insieme a 39 militanti e cinque civili.

Shami ha affermato che l’attacco è stato il più grande dell’IS da quando ha perso il suo ultimo brandello di territorio in Siria nel 2019. I combattenti erano guidati da militanti stranieri, non siriani, molti dei quali parlavano in dialetto iracheno. “Questa non è un’operazione locale”, ha detto.

Venerdì sera, Abadi, il comandante delle SDF, ha affermato che le sue forze sono riuscite a respingere l’attacco, con l’aiuto della coalizione guidata dagli Stati Uniti. Ha twittato che tutti i latitanti sono stati arrestati. Shami, il portavoce, ha detto che una situazione di stallo era ancora in corso a Zuhour.

Il gruppo dello Stato Islamico ha rivendicato venerdì l’attacco al suo servizio di notizie Aamaq, dicendo che mirava a liberare i prigionieri e descrivendolo come in corso. Le tentate evasioni di prigione sono state una tattica principale del gruppo. Durante l’ondata del 2014 in cui hanno sopraffatto il territorio in Iraq e Siria, hanno effettuato più evasioni carcerarie.

L’attacco di venerdì in Iraq è stato uno sfacciato attacco a una caserma nel distretto montuoso di al-Azim, fuori dalla città di Baquba.

Due funzionari della sicurezza hanno detto all’Associated Press che i militanti dell’Is hanno fatto irruzione nelle baracche alle 3 del mattino dopo aver ucciso una guardia, sparato ai soldati ed essere fuggiti con successo. I funzionari hanno parlato in condizione di anonimato in quanto non autorizzati a rilasciare dichiarazioni ufficiali.

L’esercito iracheno ha dichiarato in una dichiarazione che un tenente e 10 soldati sono stati uccisi. I funzionari hanno detto che i rinforzi e le forze di sicurezza sono schierati nell’area.

Il primo ministro iracheno Mustafa al-Kadhimi ha promesso che l’attacco alla caserma “non durerà senza una punizione decisiva”, affermando che l’esercito iracheno ha il dovere di “impedire il ripetersi di queste violazioni e dare la caccia ai terroristi”.

L’IS è stato in gran parte sconfitto in Iraq nel 2017, ma i suoi militanti hanno continuato a sferrare attacchi, colpendo spesso forze di sicurezza e militari con bombe lungo la strada e sparando su convogli militari o posti di blocco.

A volte hanno anche attaccato dei civili. A ottobre, militanti IS armati di mitragliatrici hanno fatto irruzione in un villaggio a maggioranza sciita nella provincia irachena di Diyala, uccidendo 11 civili e ferendone molti altri. I funzionari dell’epoca dissero che l’attacco era avvenuto dopo che i militanti avevano rapito gli abitanti del villaggio e le loro richieste di riscatto non erano state soddisfatte.

Il sedicente califfato del gruppo dello Stato Islamico al suo apice copriva un terzo sia dell’Iraq che della Siria. La guerra che ne seguì contro di loro durò diversi anni, uccise migliaia di persone e lasciò in rovina gran parte dei due paesi vicini. Ha anche lasciato alle autorità curde alleate degli Stati Uniti il ​​controllo della Siria orientale e nord-orientale, con una piccola presenza di diverse centinaia di forze americane ancora dispiegate lì.