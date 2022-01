L’OPEC, nonostante la variante Omicron, non intende fermare la produzione

L’OPEC+ ha annunciato martedì che si attiene al suo piano per aumentare gradualmente la produzione di petrolio il prossimo mese, poiché il gruppo ha spazzato via le preoccupazioni sull’impatto di Omicron sulla domanda globale di greggio.

Il gruppo di 23 nazioni che comprende l’OPEC guidato dall’Arabia Saudita e gli alleati del cartello guidati dalla Russia hanno concordato alla fine della riunione di martedì di aderire alla sua precedente decisione di aumentare la produzione di petrolio di 400.000 barili al giorno a febbraio.

Lo scorso agosto, l’OPEC+ ha iniziato ad aprire gradualmente i rubinetti ogni mese per ripristinare i gravi tagli alla produzione introdotti durante i primi mesi della pandemia, quando i prezzi del petrolio sono crollati.

Quando le economie si sono liberate delle restrizioni COVID lo scorso anno, i prezzi del greggio sono ripresi bruscamente, costringendo il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a sollecitare l’OPEC+ ad accelerare la sua spinta alla produzione per raffreddare l’impennata dei prezzi dell’energia.

Ma il cartello e i suoi alleati hanno resistito alle richieste di Biden, alimentando un rally che ha visto il greggio Brent di riferimento globale guadagnare circa il 50% lo scorso anno e aprire il 2022 con una nota forte.

Il Brent è attualmente scambiato vicino agli 80 dollari al barile, mentre il greggio West Texas Intermediate di riferimento degli Stati Uniti viene scambiato vicino a 77 dollari al barile.

Se l’OPEC+ rimarrà sulla sua attuale traiettoria di produzione, i suoi tagli del 2020 dovrebbero essere cancellati entro settembre.

Mentre i prezzi del petrolio sono scesi alla fine dello scorso anno quando le notizie sulla variante Omicron hanno spazzato il mondo, l’OPEC+ pensa che il suo impatto sulla domanda di greggio sarà “mite e di breve durata”, ha riferito l’agenzia di stampa Reuters, citando un rapporto tecnico che aveva visto.

La decisione dell’OPEC+ di attenersi ai suoi piani di produzione era ampiamente prevista e ci sono state poche reazioni nei mercati petroliferi.

“Per ora, la nuova variante di Omicron, sebbene altamente trasmissibile, non sta portando agli stessi tassi di ospedalizzazione e morte associati alle varianti precedenti”, ha affermato martedì l’economista capo delle materie prime di Capital Economics Caroline Bain in una nota ai clienti. “Di conseguenza, per la maggior parte, i governi non hanno imposto i blocchi diffusi o le restrizioni di viaggio che intaccano significativamente la domanda di petrolio”.

Bain ha anche osservato che la riduzione della produzione di petrolio dalla Libia fornirebbe un cuscino extra per l’OPEC+ poiché mantiene la rotta con gli aumenti della produzione.

“Con la produzione libica che probabilmente sarà inferiore di circa 500-600.000 barili al giorno nelle prossime settimane, questo compensa ampiamente l’aumento mensile pianificato della produzione OPEC+. In effetti, se mantenute, le interruzioni libiche potrebbero persino portare a richieste di maggiori aumenti della produzione dell’OPEC+ “, ha affermato. L’OPEC+ terrà la sua prossima riunione il 2 febbraio.