Il presidente libanese Michel Aoun punta il dito sul potente alleato Hezbollah

Il presidente libanese ha chiesto di porre fine a uno stallo di 11 settimane che ha impedito al governo di riunirsi, minando ulteriormente le istituzioni statali nel paese nel mezzo di un tracollo economico.

Il presidente Michel Aoun ha implicitamente accusato il suo potente alleato Hezbollah di aver impedito al governo di riunirsi, ma non ha fatto il nome del gruppo sciita.

Durante un discorso televisivo serale, Aoun ha anche elencato una litania di altri ostacoli che hanno fatto deragliare la legislazione e le riforme necessarie, criticando il suo rivale di lunga data, il presidente del Parlamento Nabih Berri, ma anche senza nominarlo.

Il governo del primo ministro Najib Mikati non ha potuto incontrarsi dal 12 ottobre dopo che Hezbollah e alleati hanno chiesto la rimozione del giudice capo che indagava sulla massiccia esplosione al porto di Beirut lo scorso anno. Hezbollah accusa il giudice di parzialità e i suoi alleati al governo si sono rifiutati di partecipare alle riunioni del gabinetto fino a quando il governo non troverà un modo per rimuoverlo.

Aoun ha detto che è stato criticato ingiustamente e la sua autorità minata mentre non può nemmeno costringere il governo a riunirsi.

“La paralisi delle istituzioni statali è diventata uno standard e il risultato è la distruzione dello stato”, ha detto Aoun. “In quale legge, logica o costituzione il Gabinetto è ostacolato e chiamato a prendere una decisione che non rientri nella sua autorità?”

Aoun ha detto che il governo deve incontrarsi il prima possibile per affrontare i problemi in sospeso.

Mikati si è insediato a settembre dopo un altro punto morto sull’equilibrio di potere nel governo che doveva governare nel mezzo della crisi. La classe politica è stata divisa anche sui piani di riforma, sui negoziati con il Fondo monetario internazionale e sui rapporti regionali.

Aoun, il candidato preferito di Hezbollah, è stato eletto presidente nel 2016 ricoprendo un posto vacante da più di due anni. L’alleanza Aoun-Hezbollah è stata siglata nel 2006 dopo il suo ritorno dall’esilio dopo la fine della guerra civile libanese. Dal suo insediamento, l’alleanza è stata messa alla prova dal momento che Aoun ha dovuto affrontare una crisi economica senza precedenti, attraversando la politica settaria spesso divisiva del Libano.

Il suo discorso lunedì ha espresso frustrazione nei confronti del potente alleato, mettendo in discussione anche lo scopo di creare tensione con le nazioni del Golfo. L’Arabia Saudita, seguita da altre nazioni del Golfo, ha boicottato il Libano a ottobre in seguito ai commenti critici di un ministro alleato di Hezbollah. Il ministro ha rifiutato di dimettersi per settimane.

Ma Aoun, un ex generale dell’esercito, ha smesso di chiamare pubblicamente Hezbollah, indicando che l’alleanza stava reggendo. Aoun è all’ultimo anno del suo mandato di sei anni.

Il Libano è alle prese con una crisi economica descritta come una delle peggiori al mondo degli ultimi 150 anni. Le istituzioni finanziarie internazionali la definiscono una depressione deliberata, incolpando l’élite politica, al potere da decenni, di aver gestito male le risorse del paese.