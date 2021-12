In Cile firmata la legge che consente i matrimoni alle coppie dello stesso sesso

Una legge cilena che consente alle coppie dello stesso sesso di sposarsi e adottare è stata firmata dal presidente Sebastián Piñera in una cerimonia alla quale hanno partecipato attivisti per le persone LGBT e più in generale dei diritti umani.

La cerimonia è avvenuta poco più di sei mesi dopo che il leader conservatore ha sorpreso molti dicendo che avrebbe spianato la strada a una legge sull’uguaglianza dei matrimoni che era stata a lungo bloccata al Congresso nazionale.

La nuova legge “consentirà a tutti i bambini con un papà e una mamma, con due papà o con due mamme di avere gli stessi diritti e la stessa protezione”, ha detto Piñera.

Isabel Amor, presidente della Fundación Iguales, ha affermato che la misura aiuterà centinaia di bambini e adolescenti che fino ad ora non hanno potuto ottenere protezione legale da entrambi i genitori.

Il Movimento cileno per l’integrazione e la liberazione degli omosessuali ha dichiarato di aver intervistato di recente 1.878 coppie dello stesso sesso e quasi l’83% ha dichiarato di volersi sposare dopo l’entrata in vigore della legge a fine marzo.

Senza la benedizione di Piñera, la legge potrebbe essere bloccata per anni nel futuro: un Congresso neoeletto che si insedierà a marzo è un po’ più conservatore della legislatura uscente.

Il Cile ha depenalizzato il sesso tra adulti consenzienti dello stesso sesso nel 1999 e ha vietato la discriminazione arbitraria nel 2012. Nel 2015, il presidente di sinistra Michelle Bachelet ha firmato una legge che consente le unioni civili gay e nel 2017 ha introdotto il disegno di legge per consentire i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Martedì ha finalmente approvato entrambe le camere del Congresso.