Joe Biden mette in guardia Vladimir Putin sull’Ucraina

Il presidente Joe Biden venerdì si è impegnato a rendere “molto, molto difficile” per il russo Vladimir Putin intraprendere un’azione militare in Ucraina e ha affermato che le nuove iniziative provenienti dalla sua amministrazione hanno lo scopo di scoraggiare l’aggressione russa.

Il presidente ha offerto il misurato avvertimento a Putin in risposta alla crescente preoccupazione per un accumulo di truppe russe sul confine ucraino e alla retorica sempre più bellicosa del Cremlino.

“Quello che sto facendo è mettere insieme quello che credo sarà l’insieme di iniziative più completo e significativo per rendere molto, molto difficile per il signor Putin andare avanti e fare ciò che le persone sono preoccupate che possa fare”, ha detto Biden.

Ci sono segnali che la Casa Bianca e il Cremlino siano vicini a organizzare una conversazione la prossima settimana tra Biden e Putin. Il consigliere per gli affari esteri di Putin, Yuri Ushakov, ha detto ai giornalisti venerdì che sono stati presi accordi per una chiamata Putin-Biden nei prossimi giorni, aggiungendo che la data sarà annunciata dopo che Mosca e Washington avranno finalizzato i dettagli. I russi affermano che è stata concordata una data, ma si sono rifiutati di dire quando.

Biden e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy hanno anche provvisoriamente accettato di ricevere una chiamata la prossima settimana, secondo una persona vicina al presidente ucraino che non era autorizzata a parlare pubblicamente e ha parlato a condizione di anonimato.

Il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha affermato che i funzionari dell’amministrazione si sono “impegnati nella possibilità” di una chiamata Biden-Putin. I funzionari della Casa Bianca non hanno risposto a una richiesta di commento sull’attesa chiamata di Zelenskyy.

“Sarebbe certamente un’opportunità per discutere le nostre serie preoccupazioni sulla retorica bellicosa, sull’accumulo militare che stiamo vedendo al confine con l’Ucraina”, ha detto Psaki di una potenziale chiamata Biden-Putin.

Biden non ha dettagliato quali azioni stava valutando. Ma il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, che giovedì ha incontrato il segretario di Stato Antony Blinken in Svezia, ha affermato che gli Stati Uniti hanno minacciato nuove sanzioni. Non ha dettagliato le potenziali sanzioni, ma ha suggerito che lo sforzo non sarebbe stato efficace.

“Se arriveranno le nuove ‘sanzioni dall’inferno’, risponderemo”, ha detto Lavrov. “Non possiamo non rispondere”.

Psaki ha affermato che l’amministrazione cercherà di coordinarsi con gli alleati europei se procederà con le sanzioni. Ha notato che i ricordi amari dell’annessione russa della Crimea, la penisola del Mar Nero che era stata sotto il controllo dell’Ucraina dal 1954, sono in primo piano mentre la Casa Bianca considera la via da seguire.

“Sappiamo cosa ha fatto il presidente Putin in passato”, ha detto Psaki. “Vediamo che sta mettendo in atto la capacità di agire in breve tempo”.

Durante l’incontro Blinken-Lavrov sono emerse profonde differenze, con il funzionario russo che accusava l’Occidente di “giocare con il fuoco” negando alla Russia di avere voce in capitolo in qualsiasi ulteriore espansione della NATO nei paesi dell’ex Unione Sovietica. Zelenskyy ha spinto l’Ucraina ad aderire all’alleanza, che mantiene la promessa di adesione ma non ha fissato una tempistica.

Blinken questa settimana ha affermato che gli Stati Uniti “hanno chiarito al Cremlino che risponderemo in modo risoluto, anche con una serie di misure economiche ad alto impatto che ci siamo astenuti dall’utilizzare in passato”.

Non ha specificato quali sanzioni siano state valutate, ma una potrebbe essere quella di isolare la Russia dal sistema SWIFT di pagamenti internazionali. Il Parlamento dell’Unione Europea ha approvato ad aprile una risoluzione non vincolante per escludere la Russia dallo SWIFT se le sue truppe entrassero in Ucraina.

Una tale mossa andrebbe lontano verso il blocco delle imprese russe dal sistema finanziario globale. Secondo quanto riferito, gli alleati occidentali hanno preso in considerazione un tale passo nel 2014 e nel 2015, durante le precedenti escalation delle tensioni sull’Ucraina a guida russa.

L’allora primo ministro russo Dmitry Medvedev ha affermato che sarebbe equivalente a “una dichiarazione di guerra”.

Le relazioni USA-Russia sono state difficili da quando Biden è entrato in carica.

Oltre alla questione dell’Ucraina, l’amministrazione Biden ha imposto sanzioni contro obiettivi russi e ha denunciato Putin per l’interferenza del Cremlino nelle elezioni statunitensi, l’attività informatica maligna contro le imprese statunitensi e il trattamento della figura dell’opposizione Alexei Navalny, che è stata avvelenata l’anno scorso e poi imprigionato.

Putin e Biden si sono incontrati faccia a faccia a Ginevra a giugno, con il presidente degli Stati Uniti che ha avvertito che se la Russia avesse attraversato alcune linee rosse, incluso l’inseguimento delle principali infrastrutture americane, la sua amministrazione avrebbe risposto e “le conseguenze di ciò sarebbero state devastanti”.