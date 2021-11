Lionel Messi premiato con il settimo Pallone d’Oro 2021

Donnarumma è il vincitore del Trofeo Yachin

Anche nel 2021 il Pallone d’Oro è di Lionel Messi: è la settima volta che vince il trofeo nella sua carriera. Secondo Robert Lewandowski (Bayern Monaco), premiato anche come attacante dell’anno, a cui la Pulce ha dedicato la sua vittoria. “L’anno scorso tutti sanno che avresti vinto tu, se si fose tenuta la cerimonia”, ha detto Messi dal palco del Theatre du Chatelet di Parigi, guardando Lewandowski. Apre la top 5 N’Golo Kanté dal Chelsea, premiata squadra della stagione. Quarto Karim Benzema (Real Madrid) e terzo Jorginho (Chelsea). Decimo nella classifica per il premio principale, Donnarumma è il vincitore del Trofeo Yachin come miglior portiere dell’anno. La lista di candidati al trofeo, stilata dalla rivista France Football, era stata svelata lo scorso 8 ottobre. Nel 2020 la premiazione non aveva avuto luogo a causa della pandemia da Covid-19.

Decimo posto per l’italiano Gianluigi Donnarumma, portiere del Paris Saint-Germain, dietro a Kylian Mbappé, attaccante nella stessa squadra. Ottavo il centrocampista belga del Manchester United Kevin De Bruyne, settimo l’egiziano Mohamed Salah (Liverpool). In sesta posizione il cinque volte vincitore del Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo (Juventus e Manchester United), assente alla cerimonia di premiazione. In un lungo post sul suo profilo Instagram, a poche ore dall’evento, Ronaldo ha attaccato il caporedattore di France Football, Pascal Ferré, che negli scorsi giorni aveva dichiarato che lo stesso Ronaldo gli avrebbe rivelato di avere come ultimo obiettivo in carriera quello di vincere più Palloni d’Oro di Messi. “Inaccettabile. Ha usato il mio nome per promuovere il suo periodico. La mia più grande ambizione è quella di essere un buon esempio per tutti quelli che sono o vogliono diventare calciatori professionisti”, ha scritto Ronaldo.

Alcune posizioni sono state svelate da France Football prima dell’inizio della cerimonia. Al 15esimo posto l’inglese Raheem Sterling (Manchester City), dietro agli italiani della Juventus Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Subito fuori dai primi dieci Romelu Lukaku (Chelsea) ed Erling Haaland (Borussia Dortmund).

Apre la top 20 l’algerino Riyad Marez (Manchester City). Una posizione più in su c’è il vicecampione d’Europa 2021 Mason Mount (Chelsea), mentre al 18esimo troviamo il difensore danese Simon Kjær (Milan). Diciassettesima posizione per Luis Suarez (Atlético Madrid), 16esima per Neymar (Psg).

Parimerito al 29esimo posto il difensore del Chelsea Cesar Azpilicueta e il vincitore del Pallone d’Oro nel 2018, il croato del Real Madrid Luka Modric. Sono invece tre i calciatori al 26esimo posto: l’azzurro Nicolò Barella, il difensore portoghese del Machester City Ruben Dias e l’attaccante spagnolo del Villareal Gerard Moreno. Venticinquesima posizione per Phil Foden (Manchester City), 24esimo Pedro González López (Barcellona), 23esimo Harry Kane (Tottenham). Pari merito in 21esima posizione l’interista Lautaro Martinez e il portoghese Bruno Fernandes (Manchester United).