Bloccato il corteo No Green Pass a Milano

Alcune centinaia di persone si sono date appuntamento in piazza Duomo a Milano per protestare contro il Green pass per il 19esimo sabato consecutivo. “La gente come noi non molla mai” e “Libertà” sono gli slogan che scandiscono il ritmo della protesta, intervallata da insulti contro il premier Mario Draghi, il ministro della Salute Roberto Speranza e altri esponenti politici. Ai contestatori si sono aggiunti gruppetti di ragazzi totalmente slegati dalla protesta, che si trovano casualmente nelle vie dello shopping. Da oggi a Milano è obbligatorio indossare la mascherine nelle vie del centro.

La protesta è stata prontamente ‘interrotta’ dall’intervento di polizia e carabinieri che ha circondato i manifestanti e impedisce qualsiasi possibilità di corteo. “Vergogna” è il grido che si alza all’indirizzo delle divise. I manifestanti si sono divisi in due piccoli gruppi stazionando in piazza: si sono seduti sprovvisti di mascherine, mentre le forze dell’ordine in tenuta antisommossa hanno circondato l’area. Un gruppo di ‘No Green Pass‘ poco dopo le 19 ha tentato di partire in corteo verso via Torino, ma ha trovato la strada sbarrata dagli agenti.

Alcuni negozi che si trovano all’inizio di via Torino hanno abbassato le serrande a titolo precauzionale e i clienti che si trovavano all’interno sono rimasti bloccati per alcuni minuti. I manifestanti hanno bloccato il traffico all’angolo tra piazza Duomo e via Torino.

Un centinaio di antagonisti che partecipava al presidio No Green Pass è partito in corteo lungo via Torino per attraversare le Colonne di San Lorenzo e raggiungere il corso di Porta Ticinese. Il gruppo, che è partito da piazza del Duomo staccandosi dal fronte dei contestatori, è stato bloccato a metà del corso di Porta Ticinese dagli agenti in tenuta antisommossa che gli ha impedito di raggiungere piazza XXIV Maggio.