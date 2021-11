In San Salvador nasce la prima Bitcoin city

In un’atmosfera da concerto rock, il presidente di El Salvador Nayib Bukele ha annunciato che il suo governo costruirà una “Bitcoin City” sull’oceano alla base di un vulcano.

Bukele ha usato un raduno di appassionati di Bitcoin sabato sera per lanciare la sua ultima idea, proprio come ha usato una precedente conferenza Bitcoin a Miami per annunciare in un videomessaggio che El Salvador sarebbe stato il primo paese a rendere legale la criptovaluta.

Un’offerta obbligazionaria avverrà nel 2022 interamente in Bitcoin, ha detto Bukele, indossando il suo caratteristico berretto da baseball all’indietro. E 60 giorni dopo che il finanziamento era pronto, la costruzione sarebbe iniziata.

La città sarà costruita vicino al vulcano Conchagua per sfruttare l’energia geotermica per alimentare sia la città che l’estrazione di Bitcoin, la soluzione ad alta intensità energetica di complessi calcoli matematici giorno e notte per verificare le transazioni valutarie.

Il governo sta già gestendo un’impresa pilota di mining di Bitcoin in un’altra centrale geotermica accanto al vulcano Tecapa.

Il vulcano Conchagua sull’oceano si trova nel sud-est di El Salvador, nel Golfo di Fonseca. Il governo fornirà terreni e infrastrutture e lavorerà per attirare investitori.

L’unica tassa riscossa sarà l’imposta sul valore aggiunto, metà della quale sarà utilizzata per pagare le obbligazioni comunali e il resto per le infrastrutture e la manutenzione comunali. Bukele ha affermato che non ci sarebbero state tasse sulla proprietà, sul reddito o comunali e la città avrebbe zero emissioni di anidride carbonica.

La città sarebbe stata costruita con l’obiettivo di attirare investimenti stranieri. Ci sarebbero aree residenziali, centri commerciali, ristoranti e un porto, ha detto Bukele. Il presidente ha parlato di educazione digitale, tecnologia e trasporto pubblico sostenibile.

“Investi qui e guadagna tutti i soldi che vuoi”, ha detto Bukele alla folla esultante in inglese alla chiusura della conferenza latinoamericana Bitcoin e Blockchain che si terrà in El Salvador.

Bitcoin ha corso legale insieme al dollaro USA dal 7 settembre.

Il governo sostiene Bitcoin con un fondo di 150 milioni di dollari. Per incentivare i salvadoregni a utilizzarlo, il governo ha offerto 30 dollari di credito a coloro che utilizzano il suo portafoglio digitale.

I critici hanno avvertito che la mancanza di trasparenza della valuta potrebbe attirare una maggiore attività criminale nel paese e che le selvagge oscillazioni di valore della valuta digitale rappresenterebbero un rischio per coloro che la detengono.

Bitcoin è stato originariamente creato per operare al di fuori dei sistemi finanziari controllati dal governo e Bukele afferma che aiuterà ad attirare investimenti stranieri in El Salvador e renderà più economico per i salvadoregni che vivono all’estero inviare denaro alle loro famiglie.

La preoccupazione tra l’opposizione salvadoregna e gli osservatori esterni è cresciuta quest’anno mentre Bukele si è mosso per consolidare il potere.

Gli elettori hanno dato il controllo del congresso al popolarissimo partito del presidente all’inizio di quest’anno. I nuovi legislatori hanno immediatamente sostituito i membri della camera costituzionale della Corte suprema e il procuratore generale, lasciando saldamente al partito di Bukele il controllo degli altri rami del governo.

Il governo degli Stati Uniti in risposta ha detto che sposterà i suoi aiuti dalle agenzie governative alle organizzazioni della società civile. Questo mese, Bukele ha inviato una proposta al congresso che richiederebbe alle organizzazioni che ricevono finanziamenti esteri di registrarsi come agenti stranieri.