Assolto Kyle Rittenhouse da tutte le accuse per le sparatorie di Kenosha

Kyle Rittenhouse è stato assolto da tutte le accuse dopo aver supplicato l’autodifesa nelle micidiali sparatorie di Kenosha che sono diventate un punto focale nel dibattito su armi da fuoco, vigilantismo e ingiustizia razziale negli Stati Uniti

Rittenhouse, 18 anni, ha iniziato a soffocare, è caduto a terra e poi ha abbracciato uno dei suoi avvocati dopo aver ascoltato il verdetto.

Era stato accusato di omicidio, tentato omicidio e pericolo sconsiderato dopo aver ucciso due uomini e ferito un terzo con un fucile semiautomatico in stile AR durante una tumultuosa notte di proteste per la violenza della polizia contro i neri nell’estate del 2020.

La giuria anonima, che sembrava essere prevalentemente bianca, ha deliberato per quasi 3 giorni e mezzo.

Rittenhouse avrebbe potuto ottenere l’ergastolo se ritenuto colpevole dell’accusa più grave, omicidio intenzionale di primo grado o quello che altri stati chiamano omicidio di primo grado.

Mentre ha licenziato i giurati che si sono seduti in giudizio nel caso politicamente combustibile, il giudice di circoscrizione Bruce Schroeder ha assicurato loro che la corte avrebbe adottato “ogni misura” per tenerli al sicuro.

Il vice sceriffo ha immediatamente portato Rittenhouse fuori da una porta sul retro attraverso le stanze del giudice.

In reazione al verdetto, il pubblico ministero Thomas Binger ha affermato che la giuria aveva parlato.

La madre di Rittenhouse, seduta a diversi metri di distanza da lui su una panchina del tribunale, è impazzita di gioia e ha iniziato a piangere mentre l’impiegato leggeva la serie di cinque verdetti di non colpevolezza. Ha abbracciato gli altri intorno a lei.

Il tenente governatore del Wisconsin Mandela Barnes, che è nero e un candidato democratico per il Senato degli Stati Uniti, ha denunciato il risultato.

“Nelle ultime settimane, molti temevano il risultato a cui abbiamo appena assistito”, ha detto Barnes. “La presunzione di innocenza fino a prova contraria è ciò che dovremmo aspettarci dal nostro sistema giudiziario, ma questo standard non è sempre applicato allo stesso modo. Abbiamo visto tanti giovani neri e marroni uccisi, solo per essere processati postumi, mentre l’innocenza di Kyle Rittenhouse è stata praticamente richiesta dal giudice.

Personaggi politici di destra, nel frattempo, hanno accolto con favore il verdetto e condannato il caso intentato contro Rittenhouse.

“Tutti noi che sapevamo cosa fosse realmente accaduto a Kenosha l’anno scorso pensavamo che questo sarebbe stato il verdetto”, ha twittato l’ex governatore repubblicano del Wisconsin Scott Walker. “Per fortuna, la giuria ha pensato lo stesso”.

Mentre il risultato si avvicinava, il governatore Tony Evers ha chiesto la calma e ha detto che 500 membri della Guardia Nazionale sarebbero stati pronti per il servizio a Kenosha, se necessario.

Rittenhouse aveva 17 anni quando andò dalla sua casa di Antioch, nell’Illinois, a Kenosha dopo che le attività commerciali della città furono saccheggiate e bruciate per l’uccisione di un uomo di colore, Jacob Blake, da parte di un ufficiale di polizia bianco.

Portando un’arma che le autorità hanno detto essere stata acquistata illegalmente per il minorenne Rittenhouse, si è unito ad altri cittadini armati in quello che ha detto essere uno sforzo per proteggere la proprietà e fornire assistenza medica.