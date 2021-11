Italia-Irlanda 0-0, il pass per i Mondiali affidato ai playoff

L’Italia è arrivata a questo match come prima nel girone C, a pari punti con la Svizzera e con +2 di differenza reti. Per qualificarsi, quindi, avrebbe dovuto mantenere questo vantaggio sugli elvetici, che in contemporanea giocavano in casa contro la Bulgaria.

Il primo tempo si chiude sullo 0-0. L’Italia crea qualche occasione (in particolare con Di Lorenzo e Insigne), ma non riesce a essere incisiva e a sbloccare il risultato. Grazie allo 0-0 tra Svizzera e Bulgaria, gli Azzurri vanno negli spogliatoi con la qualificazione ancora in tasca. Nell’intervallo Mancini decide di sostituire Tonali, ammonito dopo 9 minuti, con Cristante.

Il secondo tempo inizia in salita per gli Azzurri: al 50’ l’Irlanda del Nord va vicina al vantaggio con la conclusione di Saville, parata da Donnarumma. In pochi minuti la Svizzera segna due gol contro la Bulgaria: con questi risultati, l’Italia è agli spareggi. Agli uomini di Mancini serve una vittoria.

L’Italia prova a reagire e al 63’ va vicina al vantaggio con un tiro di Chiesa che finisce di poco fuori. Altri cambi per Mancini, che prima inserisce Belotti per Barella e poi Bernardeschi e Locatelli per Insigne e Jorginho. Arriva anche il terzo gol della Svizzera: adesso all’Italia servirebbero due gol per evitare gli spareggi.

L’Italia perde lucidità e l’Irlanda del Nord si fa più pericolosa. Mancini all’80’ si gioca l’ultima carta: entra Scamacca ed esce Emerson.

Al 90’ la migliore occasione di tutta la partita per l’Irlanda del Nord: Washington supera Donnarumma in uscita, Bonucci salva sulla riga. L’arbitro assegna tre minuti di recupero, ma il risultato non cambia. Irlanda del Nord-Italia finisce 0-0 e Svizzera-Bulgaria termina 4-0: gli elvetici volano in Qatar, mentre gli Azzurri dovranno passare dagli spareggi.