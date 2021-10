Il Sudan si impegna a nominare il nuovo premier entro una settimana

Il generale sudanese che ha preso il potere con un colpo di stato questa settimana ha detto che l’esercito che dirige nominerà un primo ministro “tecnocrate” per governare al suo fianco entro pochi giorni.

In un’intervista con l’agenzia di stampa statale russa Sputnik pubblicata venerdì, Abdel Fattah al-Burhan ha affermato che il nuovo premier formerà un governo che condividerà la leadership del paese con le forze armate.

“Abbiamo il dovere patriottico di guidare le persone e aiutarle nel periodo di transizione fino allo svolgimento delle elezioni”, ha detto al-Burhan nell’intervista.

Ha detto che finché le proteste previste saranno pacifiche, “le forze di sicurezza non interverranno”.

Lunedì, al-Burhan ha sciolto il governo di transizione e ha arrestato il primo ministro Abdalla Hamdok, molti funzionari governativi e leader politici in un colpo di stato condannato dagli Stati Uniti e dall’Occidente. I militari hanno permesso a Hamdok di tornare a casa sotto scorta il giorno successivo dopo le pressioni internazionali.

I generali non hanno ancora prodotto una lista di candidati per la premiership, ha detto al-Burhan. La decisione di nominare un tale premier segue le precedenti richieste dei generali per un governo “tecnocrate apartitico”.

L’acquisizione militare è arrivata dopo settimane di crescenti tensioni tra i leader militari e civili nel corso e nel ritmo della transizione del Sudan verso la democrazia.

Il colpo di stato ha fatto deragliare una transizione destinata a guidare il Sudan verso la democrazia, con le elezioni nel 2023, dopo che il sovrano di lunga data Omar al-Bashir è stato rovesciato due anni fa.

Al-Burhan ha affermato di aver sciolto il governo per evitare la guerra civile dopo che i politici civili hanno alimentato l’ostilità nei confronti delle forze armate. Dice di essere ancora impegnato in una transizione democratica, comprese le elezioni entro il 2023, ma è favorevole a un governo che escluda i politici di parte.

L’acquisizione militare arriva poche settimane prima che al-Burhan avrebbe dovuto cedere la guida del Consiglio Sovrano, l’ultimo decisore in Sudan, a un civile, in un passo che ridurrebbe la presa dei militari sul paese.

Il colpo di stato ha suscitato una tempesta di proteste di piazza che chiedono il ripristino di un governo civile. Almeno nove persone sono state uccise dagli spari delle forze di sicurezza, secondo il Comitato centrale dei medici sudanesi (CCSD) e gli attivisti.

Almeno altri 170 sono rimasti feriti, secondo le Nazioni Unite.

I gruppi di attivisti pro-democrazia hanno chiesto marce di “milioni di persone” sabato per fermare il colpo di stato.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha esortato le forze armate sudanesi a “mostrare moderazione” e ad astenersi da azioni che potrebbero mietere più vittime.

Gli Stati Uniti hanno anche chiesto che l’esercito del Sudan si astenga dalla violenza contro le proteste di massa pianificate sabato, dicendo che sarebbe stato un test chiave delle intenzioni dopo il rovesciamento del governo civile.

Un alto funzionario del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha definito sabato un “vero test” e ha affermato che Washington è “davvero preoccupata” per la risposta alle manifestazioni che sono state chiamate per opporsi alla rimozione da parte dell’esercito del governo di transizione a guida civile.

“Il popolo sudanese si prepara a scendere in piazza domani per protestare contro il rovesciamento dei militari e chiediamo alle forze di sicurezza di astenersi da qualsiasi violenza contro i manifestanti e di rispettare pienamente il diritto dei cittadini di manifestare pacificamente”, ha detto il funzionario ai giornalisti. a condizione di anonimato.

“Penso che questa sarà una vera indicazione di quali sono le intenzioni dei militari e quale, purtroppo, potrebbe essere il conto delle vittime”, ha detto.