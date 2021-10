Gli USA chiedono l’estradizione di “Otoniel”

Durante lo sviluppo dell’Operazione Agamennone, un’azione congiunta tra le Forze Militari e la Polizia ad Antioquia Urabá, è stato finalmente catturato il leader del Clan del Golfo: Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.

Il criminale catturato apparteneva a diversi gruppi armati prima di dirigere il gruppo armato con la maggiore presenza in Colombia, da quando è stato guerrigliero e paramilitare fino a quando non ha iniziato a trarre profitto dal business per il quale è richiesto in estradizione dagli Stati Uniti: il traffico di droga.

Úsuga, catturata di recente, dovrà rispondere alle autorità statunitensi. Il paramilitare e il narcotrafficante risponderanno specificamente alla Southern District Court della Florida, alla Eastern District Court di New York e alla Southern District Court di New York.

I fatti per i quali chiedono Otoniel, e altri signori della droga – alcuni già deceduti o catturati -, negli Stati Uniti sono stati accertati da quel Paese qualche anno fa, poiché dagli anni 2010 alcuni dei suddetti tribunali lo richiedevano per le loro azioni illegali.

Nel caso della Southern District Court della Florida, dal 4 giugno 2015, tale tribunale ha richiesto a Dairo Antonio Úsuga di “cospirazione per possedere con l’intenzione di distribuire una sostanza controllata sapendo che sarà importata negli Stati Uniti”. Questo crimine, dice la Corte, potrebbe portare all’ergastolo.

In quell’occasione il tribunale statunitense ha segnalato lo stesso reato a Jhon Jairo Álvarez, alias Cero 10, che apparteneva al Clan del Golfo fino alla sua morte nel 2016 durante un’operazione della Forza Pubblica. Lo stesso è accaduto con Roberto Vargas, alias Gavilán, secondo in comando del Clan del Golfo fino a quando non è morto nel bel mezzo di una rissa con le autorità nell’agosto 2017.

D’altra parte, l’Eastern District Court di New York dal 12 agosto 2015 ha richiesto Otoniel per: gestione di un’impresa criminale, per associazione a delinquere per la produzione di cocaina, per la distribuzione internazionale di droga, per associazione a delinquere e per l’uso di armi da fuoco per promuovere la droga traffico.

Secondo le prove di quella Corte, Úsuga e altri narcotrafficanti del Clan del Golfo avrebbero inviato tra il 2003 e il 2012 più di 73 tonnellate e mezzo di cocaina in diversi paesi dell’America centrale e meridionale, rotta che la droga avrebbe fatto prima finalmente raggiungere gli Stati Uniti.Uniti.