Mosca accoglie i talebani per i colloqui internazionali sull’Afghanistan

La Russia ha invitato i talebani a formare un governo che includa tutti i gruppi etnici e le forze politiche in Afghanistan, poiché il gruppo ha partecipato a una serie di colloqui a Mosca.

Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha detto alla conferenza di mercoledì a Mosca che il Cremlino riconosce gli “sforzi” dei talebani per cercare di stabilizzare la situazione in Afghanistan da quando ha preso il potere a metà agosto.

“Ora è al potere una nuova amministrazione”, ha detto Lavrov al raduno. “Prendiamo atto dei loro sforzi per stabilizzare la situazione militare e politica e avviare il lavoro dell’apparato statale”.

Ma ha esortato il gruppo a riunire ora un’amministrazione “che rifletta gli interessi non solo di tutti i gruppi etnici ma di tutte le forze politiche” in Afghanistan al fine di raggiungere una pace stabile nel paese.

Alla conferenza partecipano funzionari di 10 paesi, tra cui Cina e Pakistan. Presenti anche rappresentanti di India, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.

I colloqui segnano uno degli incontri internazionali più significativi dei talebani da quando ha assunto il controllo dell’Afghanistan e sottolineano il peso di Mosca.

Lavrov ha detto che Mosca si è rammaricata per l’assenza degli Stati Uniti alla conferenza. Washington in precedenza aveva affermato che non si sarebbe unito a questo round di colloqui per motivi tecnici, ma aveva pianificato di partecipare a discussioni future.

La delegazione talebana era guidata dal vice primo ministro Abdul Salam Hanafi, una figura di spicco della nuova leadership afghana che ha guidato i colloqui con l’Unione europea e gli Stati Uniti la scorsa settimana.

Abdul ha affermato che l’incontro è stato “molto importante per la stabilità dell’intera regione”.

I colloqui arrivano dopo che Mosca ha dichiarato martedì che Russia, Cina e Pakistan sono disposti a fornire aiuti all’Afghanistan, che ora sta affrontando un’incombente crisi umanitaria ed economica.

Lavrov ha affermato che la Russia invierà presto aiuti umanitari e ha chiesto alla comunità internazionale di mobilitare risorse per prevenire un disastro umanitario.

Adottando un approccio cauto, Mosca ha anche chiarito di non essere ancora pronta a riconoscere il governo talebano.

Lavrov ha affermato che il Cremlino ha negato il riconoscimento ai talebani in attesa che il gruppo mantenga le promesse fatte quando ha preso il potere, inclusa l’inclusione politica ed etnica del nuovo governo.

I critici hanno affermato che i talebani, che rimangono banditi come organizzazione “terrorista” in Russia, stanno facendo marcia indietro sugli impegni per proteggere i diritti delle donne e delle minoranze. Gli osservatori hanno affermato che il gruppo sta anche perseguitando i suoi nemici, avendolo pubblicamente escluso.

“Il riconoscimento ufficiale dei talebani non è in discussione per ora”, ha detto Lavrov ai giornalisti. “Come la maggior parte degli altri paesi influenti della regione, siamo in contatto con loro. Li stiamo stimolando a mantenere le promesse che hanno fatto quando sono saliti al potere”.

Altri funzionari russi hanno attenuato le aspettative per i colloqui di mercoledì.

Zamir Kabulov, rappresentante speciale del presidente Vladimir Putin per l’Afghanistan, ha dichiarato la scorsa settimana di non aspettarsi alcuna svolta.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che l’incontro è stato “un tentativo di sapere cosa accadrà in Afghanistan in futuro”.

I talebani sono saliti al potere quando il governo afghano, guidato dall’ex presidente Ashraf Ghani, è crollato quando Washington e i suoi alleati hanno ritirato le truppe dopo un intervento durato due decenni nel paese.

La Russia, che ha combattuto la propria disastrosa guerra nel paese dal 1979 al 1989, sta cercando di guidare gli sforzi diplomatici per evitare l’instabilità nella regione più ampia che potrebbe danneggiare i suoi interessi.

Putin ha avvertito della possibilità che “estremisti islamici” si infiltrino nelle ex repubbliche sovietiche dell’Asia centrale, che Mosca considera un cuscinetto difensivo.

A differenza di molti altri paesi, la Russia non ha evacuato la sua ambasciata a Kabul e il suo ambasciatore ha mantenuto contatti regolari con i talebani negli ultimi mesi.