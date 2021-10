Gli indù denunciano le violenze tra gli attentati in Bangladesh

Le proteste sono continuate ieri nella capitale del Bangladesh per denunciare un’ondata di violenza contro gli indù a seguito di un’immagine pubblicata sui social media che è stata percepita come offensiva per la maggioranza musulmana del Paese.

Nuovi attacchi sono avvenuti domenica notte in un villaggio del nord, dove persone non identificate hanno bruciato fino a 26 case di indù nonostante l’avvertimento del governo che tali attacchi sarebbero stati fermamente puniti.

La violenza ha spinto le Nazioni Unite a sollecitare il governo a intraprendere azioni per fermarla.

Lunedì, i seguaci del gruppo indù International Society for Krishna Consciousness sono stati raggiunti da studenti e insegnanti dell’Università di Dhaka nel bloccare un importante incrocio a Dhaka per chiedere giustizia. Diversi altri gruppi indù si sono uniti alla protesta pacifica all’incrocio di Shahbagh.

Gli attacchi ai templi indù si sono intensificati da mercoledì scorso dopo che una foto è stata pubblicata sui social media che mostra una copia del libro sacro dell’Islam, il Corano, ai piedi di una statua in un tempio indù nel distretto orientale di Cumilla.

I media locali hanno riferito che sei indù sono stati uccisi in attacchi separati, ma le cifre non possono essere confermate in modo indipendente. I media locali hanno minimizzato la loro copertura della violenza, apparentemente sotto la pressione del governo per controllare eventuali nuovi attacchi mentre gli indù celebravano il loro più grande festival religioso, Durga Puja, che si è concluso venerdì.

I musulmani hanno anche organizzato proteste di piazza dopo che le immagini sono apparse sui social media, in particolare su Facebook.

Mia Seppo, la coordinatrice residente delle Nazioni Unite in Bangladesh, ha dichiarato lunedì in un post su Twitter che gli attacchi agli indù sono contro i valori della costituzione del Bangladesh e devono cessare.

“Chiediamo al governo di garantire la protezione delle minoranze e un’indagine imparziale”, ha detto Seppo. “Chiediamo a tutti di unire le mani per rafforzare la tolleranza inclusiva”.

Asif Hasan, amministratore capo del governo del distretto settentrionale di Rangpur, ha detto lunedì che gli aggressori hanno dato fuoco alle case degli indù in un villaggio di pescatori domenica notte. Hanno anche rubato contanti, bestiame e altri oggetti di valore durante l’attacco, ha detto. Hasan ha detto che 42 persone sono state arrestate.

Lunedì, il ministero degli Interni ha trasferito sette funzionari di polizia dalle aree problematiche per non aver controllato la violenza.

Circa il 9% dei 160 milioni di abitanti del Bangladesh sono indù. Il Bangladesh segue un sistema legale in gran parte laico basato sulla common law britannica.