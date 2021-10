I leader talebani incontrano delegazione del Regno Unito e dell’Iran

I leader talebani afghani si sono incontrati martedì con i funzionari del Regno Unito per la prima volta da quando hanno preso il potere, una mossa che il gruppo spera aprirà la strada al paese per riempire le casse affamate di denaro mentre vacilla sull’orlo del collasso economico .

I talebani hanno detto intanto di aver arrestato 11 membri del gruppo rivale dello Stato islamico.

L’incontro dei talebani con i diplomatici britannici nella capitale Kabul è arrivato il giorno dopo aver incontrato una delegazione iraniana – un’altra prima da quando ha assunto il timone – per discutere delle relazioni commerciali, un fattore chiave dell’economia afgana.

I talebani hanno incontrato Sir Simon Gass, l’alto rappresentante del primo ministro britannico per la transizione afghana, e Martin Longden, l’incaricato d’affari della missione britannica in Afghanistan a Doha.

L’incontro ha segnato la prima visita diplomatica della Gran Bretagna nel paese da quando i talebani hanno preso Kabul il 15 agosto e hanno preso il controllo dell’Afghanistan dopo l’uscita degli Stati Uniti.

Dopo l’incontro, Longden ha twittato che si sono svolte “discussioni sostanziali” con la leadership talebana su un’ampia gamma di argomenti, tra cui la crisi umanitaria, il terrorismo e l’importanza di un passaggio sicuro per i cittadini britannici e afgani e i diritti delle donne e delle ragazze.

Non è riuscito a riconoscere ufficialmente il loro governo, un desiderio dei talebani, e ha descritto l’incontro come un “test”.

“Siamo all’inizio e non sorprende che ci siano punti di differenza tra di noi. Ma sfide così difficili ci attendono per l’Afghanistan (e oltre)”, ha twittato. “È giusto verificare se possiamo impegnarci pragmaticamente e trovare un terreno comune, nell’interesse sia del Regno Unito che del popolo afghano”.

In una dichiarazione, i talebani hanno affermato di essere impegnati in buone relazioni con tutti i paesi. “In cambio, vogliamo che la comunità internazionale restituisca il capitale in contanti della nazione afghana alla nostra nazione”, ha affermato, riferendosi a miliardi di beni afgani congelati nei conti statunitensi.

I talebani si sono incontrati lunedì con una delegazione del vicino Iran per regolamentare il commercio tra i paesi, ha detto il portavoce dei talebani Bilal Karimi. Hanno deciso di aumentare l’orario di negoziazione al valico di frontiera di Islam Qala da otto ore al giorno a 24 e di regolamentare meglio la riscossione delle tariffe e migliorare i lavori stradali. Le dogane sono una fonte chiave di entrate nazionali per l’Afghanistan.

L’Afghanistan, un paese dipendente dagli aiuti, è alle prese con una crisi di liquidità poiché le attività rimangono congelate negli Stati Uniti e gli esborsi delle organizzazioni internazionali che un tempo rappresentavano il 75% della spesa statale sono stati sospesi.

Nel frattempo, i funzionari talebani hanno dichiarato martedì di aver arrestato 11 membri del gruppo dello Stato islamico, rivale e acerrimo nemico degli insorti, a Kabul. L’affiliata dell’IS, con sede nella provincia orientale di Nangarhar, ha rivendicato la responsabilità di una serie di recenti attacchi contro le forze talebane nell’Afghanistan orientale e altrove.

Karimi ha pubblicato su Twitter che il raid è stato effettuato domenica notte nel quinto distretto di polizia della capitale afghana. Non ha fornito ulteriori dettagli. Il raid è arrivato poche ore dopo un attentato che ha preso di mira la moschea di Eid Gah a Kabul, uccidendo almeno cinque persone.

L’IS ha rivendicato l’attacco alla moschea lunedì scorso, affermando in un post della sua agenzia di stampa Amaq che uno dei suoi attentatori suicidi ha preso di mira alti esponenti talebani a seguito di un servizio di lutto.

L’attentato di domenica è stato l’attacco più mortale a Kabul da quando i talebani hanno preso il controllo dell’Afghanistan con la caotica partenza delle ultime truppe statunitensi il 31 agosto. L’IS aveva anche rivendicato l’orribile attentato del 26 agosto che ha ucciso più di 169 afgani e 13 Personale militare statunitense fuori dall’aeroporto di Kabul, dove migliaia di persone stavano cercando di raggiungere l’aeroporto per sfuggire al dominio dei talebani.

Il mondo ha osservato se i talebani manterranno le loro promesse iniziali di tolleranza e inclusione nei confronti delle donne e delle minoranze etniche. Tuttavia, le azioni dei talebani finora, come le rinnovate restrizioni alle donne e la nomina di un governo tutto maschile, sono state accolte con sgomento dalla comunità internazionale.

Le proteste contro le politiche dei talebani nei confronti delle donne sono proseguite martedì, con una manifestazione in una scuola privata di Kabul di insegnanti e studentesse che hanno mostrato cartelli con la scritta “L’istruzione è un diritto”. La protesta si è svolta al chiuso per evitare il contraccolpo dei talebani, che di recente hanno bandito le manifestazioni svolte senza il permesso del governo.

L’ONU ha continuato a lanciare l’allarme sulla terribile situazione economica del paese, affermando che una crisi umanitaria è imminente. L’agenzia per l’infanzia dell’organismo mondiale ha avvertito che la metà dei bambini afghani sotto i 5 anni dovrebbe soffrire di grave malnutrizione poiché la fame si radica in una grave carenza di cibo.

“Ci sono milioni di persone che moriranno di fame e l’inverno sta arrivando, il COVID infuria e l’intero sistema sociale è crollato”, ha detto Omar Adbi, vicedirettore esecutivo dell’UNICEF per i programmi, durante una visita a un ospedale pediatrico di Kabul.

All’ospedale, una donna di nome Nargis era seduta con il suo bambino di 3 anni, che soffriva di grave malnutrizione. Era venuta dalla provincia di Kunar, nel nord-est, dove i combattimenti tra i talebani e il gruppo dello Stato islamico hanno privato le comunità dell’accesso ai bisogni di base, compreso il cibo. Nargis ha rifiutato di dare il suo nome completo.