L’ultimo Romanov, erede degli zar, ha sposato un’italiana

San Pietroburgo, l’ex capitale imperiale russa, ha ospitato il matrimonio di un discendente della famiglia reale russa. Il granduca George Mikhailovich Romanov si è sposato con l’italiana Rebecca Virginia Bettarini (Victoria Romanova dopo la sua conversione alla religione ortodossa) in una sontuosa cerimonia religiosa.

Alla cerimonia, celebrata secondo rito ortodosso, hanno partecipato diverse centinaia di ospiti, tra cui membri di famiglie reali come la regina Sofia di Spagna, il principe Rodolfo e la principessa Tilsim del Liechtenstein, Fuad II d’Egitto, Leka II di Albania, Edoardo Pio di Braganza. Il granduca ha incontrato la sua fidanzata, figlia di un diplomatico, a Bruxelles, dove entrambi lavoravano per le istituzioni europee. Victoria Romanova, 39 anni, aveva un abito da sposa dove brillava lo stemma dell’Impero russo, ricamato in oro.

Il granduca, nato a Madrid 40 anni fa e laureatosi a Oxford, figlioccio del re spagnolo Juan Carlos, è il figlio della granduchessa Maria Romanova e il nipote del granduca Kirill. Quest’ultimo era il cugino di Nicola II, l’ultimo zar della dinastia Romanov, una famiglia che governò la Russia per oltre 300 anni, dal 1613 al 1917.

Il portavoce del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha detto ai giornalisti che il presidente russo “non ha partecipato alle nozze e non ha intenzione di congratularsi con gli sposi. “Questo matrimonio non ha nulla a che fare con la nostra agenda”.