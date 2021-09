La Turchia intenzionata all’acquisto di missili russi

Il presidente della Turchia ha detto che prenderebbe in considerazione l’acquisto di un secondo sistema missilistico russo nonostante le forti obiezioni degli Stati Uniti.

In un’intervista all’emittente americana CBS News, il presidente Recep Tayyip Erdogan ha affermato che la Turchia dovrebbe decidere da sola i propri sistemi di difesa.

Parlando con la corrispondente Margaret Brennan a New York la scorsa settimana, Erdogan ha spiegato che alla Turchia non è stata data la possibilità di acquistare missili Patriot di fabbricazione americana e che gli Stati Uniti non hanno consegnato jet stealth F-35 nonostante un pagamento di 1,4 miliardi di dollari. I commenti di Erdogan sono arrivati ​​in estratti rilasciati prima dell’intera intervista trasmessa oggi.

La Turchia, membro della NATO, è stata espulsa dal programma F-35 e i funzionari della difesa sono stati sanzionati dopo aver acquistato il sistema di difesa missilistico S-400 di fabbricazione russa. Gli Stati Uniti si oppongono fermamente all’uso di sistemi russi all’interno della NATO e affermano che rappresenta una minaccia per gli F-35. La Turchia sostiene che gli S-400 potrebbero essere utilizzati indipendentemente senza essere integrati nei sistemi NATO e quindi non comportano alcun rischio.

Gli Stati Uniti hanno anche sanzionato la Turchia nel 2020 per il suo acquisto in base a una legge del 2017 volta a respingere l’influenza russa. La mossa è stata la prima volta che la legge, nota come CAATSA, è stata utilizzata per penalizzare un alleato degli Stati Uniti.

Ma Erdogan è rimasto ribelle. “Certo, certo, sì”, ha detto Erdogan dopo aver affermato che la Turchia avrebbe fatto le proprie scelte di difesa, in risposta alla domanda di Brennan se la Turchia avrebbe acquistato più S-400.

Prima di lasciare New York, Erdogan ha detto ai giornalisti che i rapporti con il presidente Joe Biden non erano iniziati bene nonostante quello che ha definito il suo buon lavoro con i precedenti leader statunitensi durante i suoi 19 anni alla guida della Turchia.

“Non posso onestamente dire che ci sia un sano processo nelle relazioni turco-americane”, ha detto giovedì l’agenzia di stampa statale Anadolu citando Erdogan.

Erdogan ha anche detto ai media turchi che la Turchia avrebbe acquistato nuovi sistemi di difesa missilistica, se necessario, e che ne stava già sviluppando uno proprio.

La questione è uno dei numerosi punti critici nelle relazioni turco-americane che includono anche il sostegno degli Stati Uniti ai combattenti curdi siriani che la Turchia considera terroristi e la permanenza negli Stati Uniti di un religioso musulmano accusato di aver pianificato il fallito tentativo di colpo di stato contro il governo di Erdogan nel 2016.

Erdogan incontrerà il presidente russo Vladimir Putin il 29 settembre.