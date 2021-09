La ginnasta olimpica USA Simone Biles, punta il dito contro l’FBI

La medaglia d’oro olimpica Simone Biles ha detto mercoledì al Congresso in una forte testimonianza che le forze dell’ordine federali e i funzionari di ginnastica hanno chiuso un “occhio cieco” sugli abusi sessuali del medico della squadra di ginnastica degli Stati Uniti Larry Nassar su di lei e su centinaia di altre donne.

Biles ha detto alla commissione giudiziaria del Senato che “è abbastanza” mentre lei e altre tre ginnaste statunitensi hanno parlato in termini fortemente emotivi del tributo duraturo che i crimini di Nassar hanno avuto sulle loro vite. In risposta, il direttore dell’FBI Christopher Wray si è detto “profondamente e profondamente dispiaciuto” per i ritardi nell’accusa di Nassar e il dolore che ha causato.

La quattro volte medaglia d’oro olimpica e cinque volte campionessa del mondo – ampiamente considerata la più grande ginnasta di tutti i tempi – ha detto che “non può immaginare nessun posto in cui sarei meno a mio agio in questo momento che sedermi qui di fronte a te”. Si è dichiarata sopravvissuta ad abusi sessuali.

“Incolpo Larry Nassar e incolpo anche un intero sistema che ha permesso e perpetrato i suoi abusi”, ha detto Biles tra le lacrime. Oltre ai fallimenti dell’FBI, ha detto che USA Gymnastics e il Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti “sapevano che ero stata abusata dal loro medico ufficiale della squadra molto prima che fossi a conoscenza della loro conoscenza”.

Biles ha detto che è necessario inviare un messaggio: “Se permetti a un predatore di fare del male ai bambini, le conseguenze saranno rapide e gravi. Quando è troppo è troppo.”

L’udienza fa parte di uno sforzo del Congresso per ritenere l’FBI responsabile dopo molteplici passi falsi nelle indagini sul caso, compresi i ritardi che hanno permesso all’ormai imprigionato Nassar di abusare di altre giovani ginnaste. Almeno 40 ragazze e donne hanno dichiarato di essere state molestate dopo che l’FBI era stata informata delle accuse contro Nassar nel 2015.

Un’indagine interna del Dipartimento di Giustizia pubblicata a luglio ha affermato che l’FBI ha commesso errori fondamentali nell’indagine e non ha trattato il caso con la “massima serietà” dopo che USA Gymnastics ha riferito per la prima volta le accuse all’ufficio dell’FBI a Indianapolis nel 2015. L’FBI ha riconosciuto che la propria condotta era imperdonabile.

Wray ha fatto saltare in aria i suoi stessi agenti che non sono riusciti a rispondere in modo appropriato alle denunce e ha promesso alle vittime che si era impegnato a “assicurarsi che tutti all’FBI ricordino cosa è successo qui” e che non accada mai più.

Un agente dell’FBI di supervisione che non era riuscito a indagare adeguatamente sul caso Nassar, e in seguito ha mentito al riguardo, è stato licenziato dall’agenzia, ha detto Wray.

McKayla Maroney, un membro della squadra di ginnastica olimpica americana vincitrice della medaglia d’oro nel 2012, ha raccontato ai senatori una notte in cui, all’età di 15 anni, ha trovato il dottore sopra di lei mentre era nuda – una delle tante volte in cui è stata abusata. Ha detto che pensava che sarebbe morta quella sera. Ma ha detto che quando ha ricordato quei ricordi in una chiamata con gli agenti dell’FBI, piangendo, c’era “silenzio di morte”.

Maroney ha detto che l’FBI “ha minimizzato e ignorato” lei e le altre ginnaste mentre ritardavano l’indagine.

“Penso che per così tanto tempo tutti noi abbiamo messo in discussione, solo perché qualcun altro non ci stava pienamente convalidando, che abbiamo dubitato di cosa ci fosse successo”, ha detto Maroney. “E penso che questo renda il processo di guarigione più lungo”.

A Biles e Maroney si sono uniti Aly Raisman, che ha vinto medaglie d’oro insieme a loro nelle squadre olimpiche del 2012 e del 2016, e la ginnasta Maggie Nichols. Raisman ha detto ai senatori che “la disgusta” che stiano ancora cercando risposte sei anni dopo che sono state riportate le accuse originali contro Nassar.

Raisman ha notato l’effetto traumatico che l’abuso ha avuto su tutti loro.

“Essere qui oggi significa prendere tutto quello che ho”, ha detto. “La mia preoccupazione principale è che spero di avere l’energia per andarmene da qui. Non credo che le persone si rendano conto di quanto ci colpisca”.

Biles ha riconosciuto nel gennaio 2018 di essere tra le centinaia di atleti che sono stati abusati da Nassar. È l’unica dei testimoni che ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo del 2020 – tenute quest’anno dopo un anno di ritardo a causa della pandemia di coronavirus – dove si è ritirata dalle finali a squadre per concentrarsi sulla sua salute mentale.

È tornata per guadagnare una medaglia di bronzo alla trave, ma ha detto al comitato che il trauma persistente dal suo abuso per mano di Nassar ha giocato un fattore nella sua decisione di rinunciare a diverse competizioni. All’udienza, ha affermato di aver voluto la sua presenza a Tokyo “per aiutare a mantenere un collegamento” tra i fallimenti dei funzionari e la competizione olimpica, ma che “si è rivelato un fardello eccezionalmente difficile da portare per me”.

I senatori democratici e repubblicani hanno espresso disgusto per il caso e hanno affermato che continueranno a indagare. Il presidente della commissione giudiziaria del Senato Richard Durbin, D-Ill., ha affermato che è stata una delle testimonianze più avvincenti e strazianti che abbia mai sentito.

“Abbiamo un lavoro da fare e lo sappiamo”, ha detto Durbin.

Il senatore repubblicano John Cornyn del Texas ha affermato che il Congresso deve “chiedere un vero cambiamento e una vera responsabilità, e non saremo soddisfatti da luoghi comuni e vaghe promesse di prestazioni migliorate” da parte delle forze dell’ordine federali. Il senatore Jerry Moran, R-Kansas, ha definito Nassar un “mostro” e si è chiesto quanti altri abusatori siano sfuggiti alla giustizia, considerando che anche gli atleti di livello mondiale sono stati ignorati in questo caso.

L’indagine interna dell’ispettore generale del Dipartimento di Giustizia Michael Horowitz, che ha testimoniato insieme a Wray, è stata stimolata dalle accuse secondo cui l’FBI non è riuscito a rispondere prontamente alle denunce presentate nel 2015 contro Nassar. USA Gymnastics aveva condotto la propria indagine interna e l’allora presidente dell’organizzazione, Stephen Penny, riferì le accuse all’ufficio dell’FBI a Indianapolis. Ma passarono mesi prima che l’FBI aprisse un’indagine formale.

L’indagine del watchdog ha scoperto che quando la gestione della questione da parte dell’ufficio locale dell’FBI di Indianapolis è stata esaminata, i funzionari non si sono assunti alcuna responsabilità per i passi falsi e hanno fornito informazioni incomplete e imprecise alle indagini interne dell’FBI per far sembrare che fossero stati diligenti nel loro indagine.

Il rapporto spiegava anche che mentre l’FBI stava indagando sulle accuse di Nassar, il capo dell’ufficio dell’FBI a Indianapolis, W. Jay Abbott, stava parlando con Penny per ottenere un lavoro con il Comitato Olimpico. Ha fatto domanda per il lavoro ma non l’ha ottenuto e in seguito si è ritirato dall’FBI, secondo il rapporto.

Nassar si è dichiarato colpevole nel 2017 per reati federali di pedopornografia e abusi sessuali nel Michigan. Ora sta scontando decenni in prigione dopo che centinaia di ragazze e donne hanno affermato di aver abusato di loro sessualmente con il pretesto di cure mediche quando lavorava per la ginnastica USA con sede nello stato del Michigan e nell’Indiana, che allena gli olimpionici.

Il contenzioso sugli abusi potrebbe presto finire dopo che USA Gymnastics e centinaia di vittime di Nassar hanno presentato una proposta di transazione congiunta da 425 milioni di dollari al tribunale fallimentare statunitense di Indianapolis il mese scorso.