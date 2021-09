Italia imbattuto, eguagliato il record o di Brasile e Spagna

All’Artemio Franchi di Firenze, torna di scena la nazionale azzurra a 53 giorni, dal trionfo di Wembley, l’undici di Roberto Mancini affronta la Bulgaria nell’incontro del gruppo C, valido per le qualificazioni dei Mondiali del 2022 in Qatar.

Italia che scende in campo con la formazione titolare nella finalissima di Wembley ad eccezione di Di Lorenzo e Chiellini , sostituiti rispettivamente da Florenzi e Acerbi. Quindi, Donnarumma tra i pali, Florenzi ed Emerson sulle corsie esterne, Acerbi e Bonucci centrali. Batteria di centrocampo composta da Emerson fulcro di manovra con Barella e Verratti mediani a sostegno. In attacco tridente composta da Immobile punta centrale coadiuvato da Insigne e Chiesa.

Al quarto d’ora è subito Italia con Chiesa che supera il portiere bulgaro Georgiev con un sinistro dal limite. Uno a zero e gioco in avanti per gli azzurri che si ritrovano davanti una Bulgaria, attenta solo a contenere il pressing italiano. Così sembra, ma ben presto i bulgari riescono a contenere la nostra manovra offensiva e riescono ad agguantare il pareggio poco dopo la mezz’ora di gioco con Atanas Iliev.

L’attaccante bulgare centra il pari su invito di Despotov che sfrutta un incertezza di Florenzi e serve la palla del pari a Iliev. Mancini ha bisogno di velocizzare la manovra sulla trequarti avversaria e nonostante il pressing, larcigna difesa bulgara non permette più di tanto.

Nella ripresa la musica non cambia, Italia in avanti, bulgari strenuamente arroccati sulla propria trequarti con Georgiev estremo difensore bulgaro, pronto a neutralizzare le iniziative di iniziative azzurre con Bonucci e Chiesa, nel frattempo il difensore Hristov fa gli straordinari spazzando un pallone pericoloso in area e sporcando un altro pallone in area deviandolo in angolo.

Nel finire, Cristante, Pellegrini e Raspadori entrano in campo e per Mancini è importante mettere in campo, forze fresche, ma il risultato non cambia. Italia piuttosto padrona del gioco si, ma mancante del guizzo in avanti. Bulgaria, semplicemente arroccata nella propria trequarti e brava, a sfruttare l’indecisione di Florenzi, poco incisivo sulla fascia e che fa rimpiangere Di Lorenzo.

Italia prima nel girone C a punteggio pieno, seguita dalla Svizzera. Bulgaria, con soli due punti e un consolatorio pareggio con i Campioni d’Europa.