Joe Biden rende omaggio alle truppe cadute in Afghanistan

Il presidente Joe Biden ha incontrato domenica in solenne privacy le famiglie dei 13 soldati statunitensi uccisi nell’attentato suicida vicino all’aeroporto di Kabul ed è diventato il quarto comandante in capo a testimoniare come i resti di i caduti tornarono sul suolo americano dall’Afghanistan.

La first lady Jill Biden si è unita al presidente della base aeronautica di Dover per addolorarsi con i propri cari mentre si svolgeva il “trasferimento dignitoso” dei resti, un rituale militare per le persone uccise in un combattimento estero.

I morti avevano un’età compresa tra 20 e 31 anni e provenivano dalla California, dal Massachusetts e dagli stati intermedi. Includono un marine di 20 anni del Wyoming che aspettava il suo primo figlio da tre settimane e un militare di 22 anni che nella sua ultima conversazione su FaceTime con sua madre le ha assicurato che sarebbe rimasto al sicuro perché “i miei ragazzi mi ha preso.”

Cinque avevano appena 20 anni, nati non molto prima degli attacchi dell’11 settembre 2001, che spinsero gli Stati Uniti a invadere l’Afghanistan per rovesciare al-Qaeda e smantellare i loro eserciti talebani che governavano il paese.

Alla loro morte, i 13 giovani membri del servizio erano a terra per la coda degli Stati Uniti alla sua guerra più lunga, assistendo a un’evacuazione caotica di americani e afgani che hanno aiutato lo sforzo bellico degli Stati Uniti e ora stanno fuggendo dai talebani dopo il loro ritorno al potere.

“I 13 membri del servizio che abbiamo perso erano eroi che hanno fatto l’ultimo sacrificio al servizio dei nostri più alti ideali americani e salvando la vita degli altri”, ha detto Biden in una nota sabato. “Finora il loro coraggio e altruismo ha permesso a più di 117.000 persone a rischio di mettersi in salvo”.

Biden si teneva la mano sul cuore e sembrava chiudere gli occhi in preghiera mentre ogni custodia di trasferimento drappeggiata con bandiera veniva presa da un aereo militare e caricata su un veicolo in attesa.

I familiari dei caduti si recano spesso a Dover per essere presenti al ritorno dei resti dei loro cari sul suolo americano. L’attacco di giovedì ha causato così tante vittime che i funzionari militari hanno affermato che la Dover Fisher House, che il Dipartimento della Difesa mette a disposizione delle famiglie dei caduti, non era abbastanza grande da ospitare tutte le famiglie in lutto, quindi alcuni dei loro cari sono rimasti fuori dalla base.

Gli unici suoni che si sentivano sulla linea di volo erano i comandi silenziosi delle guardie d’onore che trasportavano le valigie di trasferimento, il ronzio dell’aereo C-17 Globemaster II che trasportava i caduti e l’occasionale singhiozzo di un lutto.

A Biden si sono uniti diversi aiutanti di primo piano, tra cui il segretario alla Difesa Lloyd Austin, il presidente dei capi di stato maggiore congiunti, il generale Mark Milley, e il segretario di Stato Antony Blinken. Undici delle famiglie dei membri del servizio caduti hanno scelto di consentire ai loro trasferimenti di essere aperti alla copertura mediatica.

I tre predecessori più recenti di Biden come presidenti hanno tutti partecipato a tali trasferimenti dignitosi. Era la prima volta che Biden prendeva parte al rituale come presidente, ma è già stato qui.

Biden ha assistito a un trasferimento dignitoso per due soldati statunitensi uccisi in un’esplosione suicida a Bagram Airfield negli ultimi mesi della sua vicepresidenza nel 2016. Nel 2008, mentre era senatore e su richiesta della famiglia in lutto, ha partecipato a uno per un soldato ucciso in un’autobomba in Iraq. Biden ha detto a “Face the Nation” della CBS che doveva ottenere il permesso dal Pentagono per partecipare al trasferimento.

I 13 soldati morti a Kabul sono stati i primi militari statunitensi uccisi in Afghanistan dal febbraio 2020. Fu allora che l’amministrazione Trump raggiunse un accordo con i talebani che chiedeva al gruppo militante di fermare gli attacchi contro gli americani in cambio di un impegno degli Stati Uniti a rimuovere tutte le truppe e gli appaltatori americani entro maggio 2021. Biden ha annunciato ad aprile che avrebbe eliminato tutte le forze entro settembre.

Undici dei 13 americani uccisi erano marines. Uno era un marinaio della Marina e l’altro un soldato dell’esercito.