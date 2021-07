Fuoco e fiamme: la Sardegna brucia ormai da 2 giorni

Sono oltre 600 gli interventi eseguiti dai carabinieri della provincia di Oristano, in soccorso della popolazione dei comuni di Usellus, Ales, Villa Verde, Mogorella, Villaurbana, Cabras, Nurachi, Riola Sardo, Bonarcado, Santu Lussurgiu, Cuglieri, Tresnuraghes e Sennariolo, minacciati dalle fiamme del grande incendio che si è abbattuto nelle zone negli ultimi tre giorni.

La centrale operativa del comando ha dislocato nel territorio 50 militari della compagnia di Ghilarza, 50 della compagnia di Oristano e 24 della compagnia di Mogoro. Gli uomini dell’Arma sono stati impegnati nel monitoraggio delle aree colpite e nei servizi di viabilità per consentire ai mezzi di soccorso di muoversi agevolmente nelle zone “calde”.

I militari, inoltre, hanno fornito costantemente informazioni preventive ai cittadini residenti, in modo che evitassero di raggiungere le zone interessate dal fuoco e dalle operazioni di spegnimento, hanno assistito i centri operativi comunali, per una gestione ordinata delle evacuazioni precauzionali dei circa 500 abitanti nelle zone più prossime alle fiamme, nel Nord della provincia.

“Tali operazioni, nonostante la concitazione generale, sono state compiute con grande attenzione ed hanno consentito di trasferire, in tempi relativamente brevi, tutti gli sfollati in aree più sicure messe a disposizione dalle varie amministrazioni comunali”, hanno fatto sapere dal Comando provinciale, diretto dal comandante Erasmo Fontana. “A seguito delle evacuazioni, i militari sono stati destinati all’attività anti-sciacallaggio, garantendo che le abitazioni rimaste disabitate non divenissero preda dell’azione di malintenzionati”.

“È durissima, ma ce la faremo”. Sono le parole di vicinanza e incoraggiamento che il prefetto di Oristano, Fabrizio Stelo, ha pronunciato ai sindaci dei paesi colpiti dal grande incendio, quando – questa mattina – si è recato loro per portare la solidarietà delle istituzioni.

Stelo ha visitato i territori di Cuglieri, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Sennariolo e Tresnuraghes, constatando una situazione di “devastazione senza precedenti che ha colpito e ancora sta interessando quei territori e le loro popolazioni”.

Il prefetto Stelo ha anche ringraziato quanti, ormai da diversi giorni, “stanno operando instancabilmente sul fronte del fuoco con grande professionalità e spirito di sacrificio: i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile, il Corpo Forestale, le Compagnie Barracellari, Forestas, i Volontari, manifestando un particolare apprezzamento per il comportamento esemplare delle Comunità locali”.

L’occasione è stato l’incontro svolto presso il Distaccamento del Ministero dell’Interno – Vigili del Fuoco, che ha visto la partecipazione dell’Assessore Regionale dell’Ambiente, del Presidente del Consiglio Regionale e del Sindaco di Cuglieri.

“Il mio pensiero e la mia particolare vicinanza”, ha proseguito il prefetto, “va inoltre agli agricoltori e agli allevatori che hanno visto morire i propri animali e andare in fumo le proprie aziende. È difficile trovare parole adeguate rispetto alla brutalità di una tragedia di tali dimensioni, ma lo Stato c’è e nessuno sarà lasciato solo”.

“La speranza”, ha concluso Fabrizio Stelo, “è che anche attraverso l’attivazione del Meccanismo Europeo di protezione civile, che da questa mattina vede operativi quattro ulteriori canadair provenienti dalla Francia e dalla Grecia, si riesca a fermare in maniera stabile il fronte del fuoco, anche se la strada sarà lunga e molto resta ancora da fare”.