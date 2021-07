Rilasciati 28 bambini della scuola Battista in Nigeria

I rapitori armati in Nigeria hanno rilasciato 28 degli oltre 120 studenti rapiti all’inizio di luglio dalla Bethel Baptist High School nella città settentrionale di Damishi.

I funzionari della chiesa hanno consegnato quei bambini ai loro genitori domenica a scuola. Ma il reverendo Israel Akanji, presidente della Convenzione Battista, ha detto che più di 80 bambini sono ancora detenuti dagli uomini armati.

Finora 34 bambini rapiti dalla scuola il 5 luglio sono stati rilasciati o sono sfuggiti alla custodia degli uomini armati. Non è chiaro quando verranno rilasciati gli altri bambini. Secondo quanto riferito, gli uomini armati hanno chiesto 500.000 Naira (circa 1.200 dollari) per ogni studente.

Akanji ha affermato che la chiesa non ha pagato alcun riscatto perché si oppone al pagamento dei criminali, ma ha aggiunto che la chiesa non è stata in grado di impedire alle famiglie dei bambini di intraprendere qualsiasi azione ritengano opportuna per garantire il loro rilascio.

Un portavoce della polizia nigeriana, Mohammed Jalige, ha detto che le forze di sicurezza e le forze di difesa civile erano in una pattuglia di salvataggio di routine il 12 luglio intorno alle foreste vicino al villaggio di Tsohon Gaya quando hanno trovato tre vittime rapite esauste che vagavano nella boscaglia. Altri due studenti sono fuggiti il ​​20 luglio quando è stato loro ordinato di andare a prendere legna da ardere da una foresta vicina. Jalige ha detto che stavano subendo visite mediche.

Quest’anno banditi chiamati banditi hanno effettuato una serie di rapimenti di massa dalle scuole nel nord della Nigeria, principalmente in cerca di riscatti.

Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari, che ha vinto le elezioni sperando di affrontare le sfide alla sicurezza della Nigeria, non è stato in grado di fare molto per affrontare i crescenti casi di rapimenti di massa dalle scuole nigeriane.