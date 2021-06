Incidente A1: morti i due camionisti. Riaperta l’autostrada

E’ stato riaperto intorno alle 17.30 il tratto autostradale della A1 compreso tra Piacenza Sud e Fiorenzuola in direzione Bologna teatro, all’altezza del chilometro 66 sulla carreggiata nord, dopo l’ incidente che ha coinvolto una vettura, un mezzo pesante e un’autocisterna che trasportava Gpl, in cui hanno perso la vita i conducenti dei due mezzi pesanti. Il traffico in direzione Bologna – spiega Autostrade per l’Italia – transita su una sola corsia dove si registrano 2 km di coda.

Per decongestionare i 9 km di coda, in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Fiorenzuola, la chiusura del tratto in direzione Milano è stata anticipata a Parma dove si registrano 4 km di coda. Intanto prosegue l’intervento degli addetti di Autostrade per l’Italia per il ripristino della pavimentazione in entrambe le carreggiate e continua la distribuzione di bottigliette d’acqua agli utenti in coda.

Per gli automobilisti diretti verso Milano, dopo l’uscita a Parma, è consigliato percorrere la Via Emilia per poi rientrare in autostrada a Piacenza sud. Per le lunghe percorrenze, che da Bologna sono dirette a Milano, è consigliato di prendere la A22 e di raggiungere il capoluogo lombardo attraverso la A4 o, in alternativa, di prendere la A13 da Bologna e raggiungere Milano sempre attraverso la A4.

Le due vittime dell’incidente, nel territorio comunale di Cadeo (Piacenza), sono gli autisti di un tir e di un’autocisterna, coinvolti in un violento tamponamento a catena con un’auto. A bordo della vettura c’erano due donne tedesche che sono riuscite a scendere in tempo dopo lo schianto e a scappare mettendosi in salvo prima che i mezzi prendessero fuoco. I due camionisti sono morti prima dell’arrivo sul posto dei vigili del fuoco e del 118.

Un’area di sicurezza è stata creata dai vigili del fuoco per spegnere l’incendio divampato dalla cisterna coinvolta nell’incidente al km 66 dell’A1 che trasportava Gpl. Nello scontro sono morte due persone, due camionisti.